El PP extremeño critica que el PSOE quiere "entorpecer" las negociaciones del gobierno para "tapar su juego de tronos"

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, atiende a los medios en Mérida - PP

MÉRIDA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha asegurado este jueves que el PSOE extremeño "intenta entorpecer" las negociaciones que se mantienen entre PP y Vox para formar gobierno en la región, con el objetivo de "tapar el juego de tronos que tienen montado en torno a su congreso" para elegir secretario general.

Un cónclave para el que "se presentan cinco, pero tiene que intervenir el señor Quintana y el señor Ibarra para que se quiten los candidatos de en medio para que al final quede en una lucha entre Cáceres y Badajoz", ha aseverado Sánchez Juliá en declaraciones a los medios este jueves en Mérida.

En su intervención, Sánchez Juliá ha considerado que el PSOE extremeño "a día de hoy en la política, estorba", ya que con cada declaración "lo único que está buscando es intentar entorpecer la negociación que se está llevando a cabo para la formación del gobierno en Extremadura".

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