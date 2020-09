El PP pide que se incluya un millón de euros en los Presupuestos de 2021 de Cáceres para ayudas a autónomos y pymes

Mateos asegura que se "presiona" a las AAVV para que incluyan en los presupuestos participativos la recuperación de la Ribera del Marco

CÁCERES, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha pedido que se incluya en los Presupuestos municipales de 2021 una partida de un millón de euros para abrir otra línea de ayudas a pymes y autónomos, ya que las recogidas en el plan post-Covid solo llegarán al 15% o al 20% de los solicitantes.

Mateos ha incidido en que, a fecha de hoy, se han resuelto 525 de las más de 2.000 solicitudes que se presentaron a este plan de ayudas y que se han comprometido 780.000 euros del millón con el que se contaba. Por ello, ha mostrado su "preocupación" ante la "lentitud y dejadez" del Gobierno local en la tramitación de estas ayudas.

En una rueda de prensa en la sede local del partido, el portavoz ha arremetido contra la concejalía de Economía, María Ángeles Costa, de la que ha dicho que es "poco eficiente" y "poco transparente". "Costa va a batir récord al fulminarse en un año de gestión los 6 millones de euros de remanente que dejó el PP en las arcas municipales", ha espetado, al tiempo que le ha reprochado que "no haya sido capaz" de sacar sus primeros presupuestos municipales hasta el mes de abril.

En relación a la gestión de las ayudas a pymes y autónomos, ha insistido en que los empresarios cacereños "llevan meses esperando a que se resuelvan sus expedientes para poder cobrar" porque el PSOE y la concejala "no han sabido gestionarlas" y, además, se negaron a aumentar la partida económica prevista para ella en otro millón más, como propuso el PP.

Según ha incidido Mateos, en junio se habían registrado más de 2.000 solicitudes y a mediados de agosto "solo" se habían concedido 525, la misma cifra que no se ha movido en un mes. "¿Por qué no se ha avanzado nada?", se ha preguntado el portavoz que considera "inaudito" que esta situación no haya mejorado cuando se trata de ayudas por el cese de actividad ante la pandemia y estamos ante las puertas de una segunda ola.

"Salaya y su concejala de Economía ni están ni se les espera", ha espetado en alusión a la inacción del Gobierno local, al que ha reprochado que "no han planteado ni una sola medida para ayudar a las empresas cacereñas" que son las que generan riqueza y empleo en la ciudad, por lo que sectores tan importantes como la hostelería, el comercio y el turismo "están solos en uno de los momentos más complicados desde hace años".

En relación a esa falta de gestión, ha explicado que desde que comenzó la legislatura se deberían haber convocado 17 comisiones de Economía pero "solo" se han celebrado 2 reuniones de forma ordinaria, 7 extraordinarias y dos constitutivas, por lo que se han dejado de reunir 9 comisiones y "las que se convocan apenas llevan asuntos de calado", ha dicho, y no se permiten los ruegos y preguntas al ser de carácter extraordinario.

"Nos apena que el tema económico no sea prioritario para el PSOE en unos momentos en los que los cacereños necesitan más que nunca las ayudas que puedan paliar la crisis que están atravesando", ha subrayado Mateos, al tiempo que ha pedido a Salaya y su equipo que "gobiernen con menos palabrerías y que pongan encima de la mesa más medidas".

Asimismo, ha criticado los datos de paro en la ciudad ya que mientras en la provincia se reduce el número de desempleados, en la capital cacereña "la cifra de parados no para de crecer". "Cáceres está paralizada, está abandonada y agoniza porque cuenta con un equipo de Gobierno al que le falta ambición y no lleva a cabo medidas efectivas y no cumple", ha sentenciado.

Mateos también ha mostrado su preocupación por que el PSOE "vaya a dejar las arcas municipales en números rojos más rápido que lo que se va a tardar en conceder las ayudas a las pymes y autónomos de la ciudad".

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Por otra parte, ha reprochado el incumplimiento de los proyectos recogidos en los presupuestos participativos demandados por los vecinos, y ha pedido al concejal de Barrios, David Holguín, que "deje de presionar a las asociaciones vecinales" para que se incluye en los presupuestos participativos del año que viene el arreglo de la Ribera del Marco, un proyecto que el propio PSOE llevó en su programa electoral.

"Si fue el PSOE el que prometió la reforma y rehabilitación de la Ribera del Marco deben ser ellos los que cumplan esa promesa sin obligar y sin presionar a las asociaciones vecinales para que se olviden de sus demandas y las reivindicaciones de sus barriadas a cambio de centrarse en este proyecto socialista", ha espetado el portavoz 'popular', que ha explicado que le consta que a la agrupación vecinal le han hecho llegar que se incluya este proyecto en los presupuestos participativos.

Por ello ha demandado que, en las próximas reuniones del Consejo de Participación, las asociaciones vecinales "tengan libertad" para proponer los proyectos que quieren para sus barrios porque, aunque el PP apoya la recuperación de la Ribera del Marco no quiere que se haga "a costa de las demandas vecinales", ha dicho Mateos, porque "eso demuestra una vez más la falta de gestión a la hora de cumplir con sus propias promesas electorales", en alusión también al anuncio de derribo del Bloque C de Aldea Moret o la recuperación del antiguo mercado Dehesa de los Caballos.

"Cáceres tiene un equipo de Gobierno que vive una realidad paralela a las necesidades reales de la ciudad y de todos los cacereños", ha manifestado el portavoz.

MEDIAS PARA EL COMERCIO

En cuanto al sector comercio y la situación "complicada" que atraviesa en la ciudad, ha pedido que se cree "a la mayor celeridad posible" el grupo de trabajo que se aprobó en el Pleno para analizar la situación y se adopten medidas de reactivación del sector a lo largo de este 2020.

Entre ellas, ha aludido a campañas de devolución del IVA o impulso del comercio electrónico, entre otras. "Lo que hace falta es un equipo de Gobieno decidido y que tenga la valentía suficiente para sentarse con los comerciantes y poner en marcha esas medidas", ha concluido.