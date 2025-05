El PP pide un informe jurídico a la Asamblea sobre el momento de la obtención de la condición de diputado de Gallardo

MÉRIDA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura ha registrado este lunes un escrito dirigido a la Mesa de la cámara autonómica en el que solicita un informe jurídico sobre el momento de la obtención de condición de diputado del secretario general del PSOE regional, Miguel Ángel Gallardo, y sobre el momento en el que los derechos y prerrogativas son "efectivas".

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha informado de esta petición en una rueda de prensa en la que ha afeado que la Asamblea de Extremadura "a día de hoy" y "como institución" aún no ha dicho "ni una palabra, ni ha explicado públicamente, ni por escrito ni en declaraciones", si considera a Miguel Ángel Gallardo diputado "de pleno derecho y aforado".

Así, ha explicado que lo que se ha visto en este sentido ha sido a través de medios de comunicación pero la Asamblea de Extremadura "no se ha pronunciado", al tiempo que ha considerado que en esta situación es "tremendamente importante este informe jurídico firmado por la letrada mayor de la Asamblea de Extremadura".

Sánchez Juliá se ha referido a que, en relación al fondo del aforamiento y a su entrada en vigor, podrían existir "interpretaciones", "dudas jurídicas" o "controversias" y en su partido no van a ser "convidados de piedra" y no aceptarán "por silencio administrativo aquello que a Miguel Ángel Gallardo le interese".

"El señor Gallardo mangoneará el Partido Socialista hasta su ruptura, como estamos viendo, por mucho que lo intenten tapar, pero con el Partido Popular que no cuenten. El Partido Socialista es un partido detonado por dentro que Miguel Ángel Gallardo ha convertido en cenizas hasta el punto de que no hay una defensa en favor de Miguel Ángel Gallardo y quien ha salido lo ha hecho casi por vergüenza y de manera muy tímida", ha aseverado el 'popular'.

También, y preguntado por si Gallardo podría formular una pregunta a la presidenta de la Junta en el próximo pleno de la Asamblea, como es su intención, Sánchez Juliá ha dicho que "esas son también las vicisitudes que tiene que aclarar el reglamento de la Cámara".

"A día de hoy, en este momento, no hay un escrito del Grupo Parlamentario Socialista designándolo como grupo, no es diputado actualmente de pleno derecho hasta que no jure el cargo. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero a día de hoy Miguel Ángel Gallardo todavía no puede preguntar a la presidenta de la Junta de Extremadura", ha asegurado.

