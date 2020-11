El PP pide a la Junta que devuelva los PGEx 2021 por sus "artificios contables" y porque "no valen" ante la crisis

MÉRIDA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura ha registrado una enmienda a la totalidad a los Presupuestos regionales (PGEx) para 2021 por considerar que los mismos encierran "artificios contables" y que, además de contribuir a generar con los mismos "más deuda, más déficit, más desempleo y más depresión económica", a su juicio, "no valen" tampoco para afrontar la salida de la crisis generada por la Covid-19.

Así, la formación entiende que "las cuentas para 2021 deben ser unas cuentas radicalmente distintas a las de años anteriores porque la situación es radicalmente distinta, con proyectos, con medidas, con actuaciones, con estrategias, con programas plurianuales adaptados a la nueva situación de los extremeños"; y argumenta su enmienda a la totalidad en que hay que practicar una oposición "crítica y constructiva".

De este modo lo ha señalado en rueda de prensa este miércoles en la Asamblea el portavoz adjunto del Grupo Popular en la Cámara legislativa extremeña, Luis Alfonso Hernández Carrón, quien ha augurado que "no hará falta esperar a finales de 2021 para constatar una vez más que se trata de un presupuesto que no está diseñado para mejorar la situación de Extremadura en el peor momento de la historia reciente, sino para seguir haciendo lo mismo aunque lo mismo no lleve a ninguna parte".

Tras incidir en que "se viene demostrando a lo largo de la legislatura que el PP es la única oposición a la mayoría absoluta del PSOE" en la Asamblea, ha advertido igualmente a "los que critican al PP" por haber presentado una enmienda de totalidad de que "no se quejen cuando a lo largo del año que viene el presupuesto deje sin respuesta a los numerosos problemas de los extremeños".

"No es momento para firmar cheques en blanco y sí para proponer propuestas alternativas", ha espetado Carrón, quien ha argumentado que dentro de la "oposición crítica y constructiva" que practica el PP su partido entiende que los PGEx "no valen y se tienen que devolver", porque "lejos de plantear una solución a la pandemia y una salida a la crisis económica van a ahondar y agrandar aún más los problemas que tradicionalmente aquejan a las cuentas y las arcas de la Junta".

Así, en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de este miércoles en la Asamblea, el 'popular' ha advertido de que las cuentas para 2021 presentadas por el Ejecutivo extremeño "generarán más deuda, más déficit, más desempleo y más depresión económica" en la comunidad.

En este sentido, ha apuntado también que esta "respuesta a la crisis" que plantea el PSOE en los PGEx 2021 es la misma que la ofrecida por el Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 y 2009 "y fue un fracaso" como "respuesta a la crisis desde en endeudamiento", ya que este modelo, a su juicio, "va a suponer más paro y más pobreza para los extremeños".

"Este presupuesto tiene su principal engaño en una supuesta recuperación económica que todos los observadores internacionales, todos los organismos nacionales, tanto públicos como privados, están poniendo en duda que la recuperación económica sea tal y como plantea la Junta de Extremadura en sus presupuestos", ha espetado el diputado del PP, quien ha criticado que "la recuperación de la economía en 'v' cerrada que ha propuesto la Junta es falsa".

"Desde luego la solución no basta con pintar en los presupuestos una uve que va a crecer más la economía que en Alemania", ha añadido Hernández Carrón, quien ha advertido de que los PGEx 2021 "se asienta en escenarios de crecimiento económico que no se corresponde con lo que pronostican los principales organismos responsables en estos momentos sobre las perspectivas de crecimiento económico".

ARTIFICIOS CONTABLES

En este sentido, el diputado del PP ha considerado que la Junta ha elaborado en los PGEx 2021 "una serie de artificios contables con datos ficticios, con ingresos falsos, tanto en ingresos como en gastos" y que "lamentablemente no van a traer la mejora de la calidad de vida, ni la mejora de la calidad de la economía ni del empleo ni de la región, ni de la situación en estos momentos para luchar contra la pandemia".

Así, como ejemplos de dicho argumento contenidos en el texto de la enmienda del PP ha citado que las transferencias corrientes del Estado "crecen milagrosamente en 305 millones de euros" pero las transferencias de capital del Estado "disminuyen en 94,4 millones de euros".

"Es decir, el Estado nos da más dinero para pagar gasto corriente y nos da menos dinero para pagar inversiones. Es decir, más dinero para pagar la luz, el agua, la fotocopiadora, y menos dinero para hacer carreteras, depuradoras, residencias, hospitales", ha espetado el 'popular', quien ha lamentado también que mientras tanto "aumenta la deuda" en un 52 por ciento, en concreto, en 314 millones de euros de duda más, un "tipo de salida" con la que a su juicio "no vamos a salir de una situación de depresión tan profunda como la que nos encontramos en este momento".

"Esta respuesta ya la vimos en la etapa del gobierno de Zapatero y nos llevó a una crisis muy profunda años después", ha ahondado Hernández Carrón, quien ha reiterado que los PGEx 2021 "van a agrandar aún más los problemas que tradicionalmente afectan a las arcas de la Junta de Extremadura".

Al mismo tiempo, ha criticado el "silencio" del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y que éste "no alce la voz" ante "el recorte por parte del Estado de 94 millones de euros para invertir en el capítulo 7, a diferencia de lo que está ocurriendo en Cataluña y en el País Vasco, donde las transferencias del Estado no dejan de subir".

"Vara está sumiso ante este tipo de recortes que están ocultos en el presupuesto y no alza la voz como sí lo hacía cuando el presidente era Mariano Rajoy", ha afirmado.

DESPILFARRO

También, como otro de los motivos del PP para presentar una enmienda de totalidad a los PGEx 2021, Carrón ha citado el "despilfarro" que a juicio de su partido practica la Junta, porque "aumenta el gasto en altos cargos y personal de confianza". "Están gastando 10 veces más en el SES en altos cargos que en el último presupuesto del PP", ha indicado.

Asimismo, ha criticado que "en vez de reorientar las cuentas y presentar un presupuesto ajustado a la realidad y a las necesidades reales de los ciudadanos y de las empresas para luchar contra los efectos de la pandemia", el Ejecutivo extremeño "opta por unos presupuestos continuistas, que no aportan ningún elemento transformador, ningún elemento innovador, que no introduce las variables que está definiendo Europa para la ejecución de los fondos de recuperación".

En este sentido, ha considerado que los PGEx 2021 "no obedecen a ese efecto transformador de palanca que tienen que ser unos presupuestos públicos para una economía en crisis como es la europea, la española pero aún más la extremeña, y que tiene que cambiar el modelo productivo".

"El presupuesto no obedece a esa filosofía transformadora que quiere impregnar Europa en los estados miembros", ha reiterado el diputado del PP, quien ha incidido en que el Presupuesto de Extremadura para 2021 "olvida inversiones en infraestructuras que estaban comprometidas y que ya desaparecen sin haberse ejecutado", como el aeródromo de Cáceres, la Ronda Sur de Cáceres, la segunda fase del Hospital de Cáceres, o el Hospital Don Benito-Villanueva.