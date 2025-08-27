El PP pide al PSOE que sea un "partido de región" y que no genere una "guerra política" con la gestión de los incendios

MÉRIDA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha pedido al PSOE que sea un "partido de región" y que no genere una "guerra política" con la gestión de los incendios, ya que "ni existe ni los extremeños la están pidiendo".

Sánchez Juliá ha destacado que, durante la gestión de la emergencia de los incendios, los extremeños han podido comprobar que se cuenta con un gobierno "totalmente transparente" y que le ha contado a los ciudadanos "minuto a minuto" las decisiones que se tomaban y lo que sucedía.

"Quien no se ha querido enterar es porque ha estado de vacaciones", ha subrayado el portavoz 'popular' en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles en Mérida, además de poner de relieve que el Ejecutivo regional está "en el terreno".

Así, durante la gestión, ha dicho, la presidenta de la Junta, María Guardiola; el consejero de Presidencia, Abel Bautista, y el consejero de Gestión Forestal, Francisco Ramírez, han estado "día tras día" en el Puesto de Mando Avanzado y esta semana varios consejeros se han desplazado a la zona para hablar con ciudadanos y sectores afectados.

Frente a ello, ha criticado el 'popular', está un PSOE instalado en la "más absoluta irresponsabilidad". "Hoy hemos visto cómo Miguel Ángel Gallardo ya se ha quitado la arena de la playa, hoy ha venido y ha hecho lo mejor que sabe hacer, que es enfangarlo todo y buscar la guerra política cuando los extremeños lo que nos están pidiendo son medidas, soluciones y además nos están pidiendo unidad", ha dicho.

En este sentido, Sánchez Juliá ha criticado que el secretario general del PSOE de Extremadura haya insultado este miércoles a la presidenta de la Junta, a la que ha llamado "soberbia" y de la que ha dicho que estaba "desbordada, diciendo que no tiene conocimientos para luchar contra los incendios y tomar medidas".

"Quien no ha estado desbordado ha sido Miguel Ángel Gallardo, porque no ha pasado por los incendios todavía, porque no ha pisado el Puesto de Mando, porque no ha estado con los extremeños, porque mientras estaban tomando decisiones él estaba de vacaciones. Y no podemos tolerar que venga hoy aquí a Extremadura, después de casi 20 días del inicio de los incendios, a dar lecciones y a insultar cuando los extremeños lo que nos están pidiendo es unidad", ha asegurado.

Por ello, ha replicado a Gallardo que "o aporta o que se aparte", toda vez que los extremeños están pidiendo "medidas, soluciones, diálogo y unidad", aspectos en los que, como ha dicho, está trabajando la Junta, momento en el que ha recordado que este martes se anunció que habrá medidas de apoyo para los extremeños afectados e incluso un plan estratégico para recuperar actividad turística de la zona.

Además, ha insistido el 'popular' en que, si se quiere que la unidad que se consiguió durante el incendio se mantenga, lo que debe hacer el PSOE es "aportar y dejar de intentar poner palos en la rueda, dejar de mentir y dejar de engañar", ya que Gallardo dijo que había un "contacto permanente" con Guardiola cuando "única y exclusivamente" mantuvieron ambos una llamada y luego el socialista "desapareció del mapa".

Finalmente, Sánchez Juliá ha trasladado a los extremeños que los 'populares' se van a dedicar a solucionar sus problemas, a la recuperación de la zona, a seguir ayudando a los extremeños que lo necesitan y que no entrarán en el "fango político".

"Le pedimos al Partido Socialista que sea un partido de región, que aporte y si no que se aparte, pero que no moleste y que no intente generar una guerra política donde ni existe ni los extremeños la están pidiendo", ha asegurado.