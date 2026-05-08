El PP presidirá ocho de las 11 comisiones permanentes sectoriales de la Asamblea de Extremadura, Vox dos y el PSOE una

Constitución de una de las comisiones permanentes en la Asamblea de Extremadura en la XII Legislatura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El PP presidirá ocho de las 11 comisiones permanentes sectoriales que han sido constituidas este viernes, día 8, en la Asamblea de Extremadura para la presente legislatura.

Mientras, Vox presidirá dos de dichas comisiones (las que coinciden con las áreas de las dos consejerías que ostenta en el Gobierno regional); y el PSOE una (la Comisión de Hacienda y Presupuestos).

Cada comisión estará compuesta por cinco diputados del PP, tres del PSOE, dos de Vox y uno de Unidas por Extremadura, según ha recordado al inicio de la sesión constitutiva el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro.

Cabe recordar que, al margen de estas comisiones permanentes, en la Cámara regional podrían constituirse, en su caso, a lo largo de la legislatura otras de carácter no permanente (entre ellas de investigación, por ejemplo), así como ponencias como grupos de trabajo técnicos dentro de una comisión concreta.

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