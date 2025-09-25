El PP remarca que Gallardo tiene que dimitir por su "ridículo constante" y le recuerda que "el reloj corre en su contra"

MÉRIDA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, ha reiterado la petición que hace su grupo de dimisión del socialista Miguel Ángel Gallardo por su "ridículo constante" a tenor de su situación judicial, y ha recordado además que "el reloj corre en su contra".

Al mismo tiempo, ha reconocido que el PP no entiende cómo el PSOE "quiere mantener a un líder que está más pendiente de que se tiene que sentar en el banquillo de los acusados que defender a los extremeños"; y ha insistido en que "el reloj corre en su contra" (de Gallardo) y en que, a su juicio, "lo que tiene que hacer es dimitir, irse y dejar que la política extremeña sea una política limpia y dejar de ensuciarla".

"Hemos visto cómo esto es un ridículo constante, hemos visto como Miguel Ángel Gallardo se ha convertido en un auténtico meme", ha expresado el 'popular', quien entiende que el socialista "tiene que dimitir por respeto a los extremeños, por respeto a la Asamblea de Extremadura, por limpieza democrática y por limpieza política".

Así, en declaraciones a los medios en Mérida, ha defendido que Gallardo "sobra en la política extremeña", y le ha recriminado además que haya "utilizado" el pleno de la Asamblea este jueves "para defenderse a sí mismo, sus asuntos judiciales".

"Ha demostrado que el escaño es incompatible con estar sentado en el banquillo de los acusados, por lo tanto, Miguel Ángel Gallardo tiene que dimitir e irse", ha espetado Sánchez Juliá, quien ha ahondado en que "es un auténtico bochorno a nivel nacional ver cómo el secretario general del PSOE de Extremadura, en vez de defender los intereses de los extremeños, quiere defenderse a sí mismo".

Al mismo tiempo, ha criticado que Gallardo "se ha dedicado a decir que la jueza le está persiguiendo", y ha señalado que, a juicio del PP, "el ridículo ha llegado hasta el punto de decir (Gallardo) que es un mérito no haber enchufado a su hermana siendo alcalde de Villanueva de la Serena, cuando todos hemos visto que le ha creado un chiringuito al hermano de Pedro Sánchez".

Con ello, ha reiterado que "Miguel Ángel Gallardo tiene que dimitir y tiene que dimitir por respecto a los extremeños, tiene que dimitir por respecto a la Asamblea de Extremadura, tiene que dimitir por limpieza democrática y por limpieza política", ya que "no puede utilizar la posición de diputado de la Asamblea de Extremadura para intentar solventar sus problemas judiciales".

"Ya lo hizo intentando conseguir un aforamiento exprés que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura le dijo que era un fraude de ley. Ya lo hizo intentando venir a la Asamblea de Extremadura para utilizarla como un burladero y pese a todos sus intentos de escapismo, la jueza le ha sentado en el banquillo de los acusados", ha argumentado.