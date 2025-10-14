El PP reprocha a Gallardo que no se enfrente a Sánchez ante el "cuponazo nuclear catalán" previo cierre de Almaraz

MÉRIDA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha reprochado al líder de los socialistas en la comunidad, Miguel Ángel Gallardo, que no se enfrente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el "cuponazo nuclear catalán" que, según ha indicado, podría haber sido acordado con independentistas previo cierre de la Central de Almaraz.

"Mucho nos tememos que el PSOE de Extremadura, que el PSOE de Pedro Sánchez, quiere convertir Extremadura en el laboratorio en el que experimentar, cerrando Almaraz y así salvar las centrales nucleares catalanas", ha sentenciado Sánchez Juliá, quien se ha referido de este modo a publicaciones en medios de comunicación relativas a que "el cuponazo nuclear catalán ya está negociado".

Esto, según ha apuntado en rueda de prensa este lunes en Mérida, en resumen significa "cerrar Almaraz para salvar las centrales nucleares catalanas y para que así Pedro Sánchez tenga presupuestos", algo que a su juicio "es una vergüenza" ante la que además entiende que no se debe mantener "silencio" por parte del PSOE en Extremadura.

"Esto es una vergüenza. Esto es una auténtica vergüenza que no puede ir acompañado del silencio de ningún socialista en nuestra región", ha remarcado mostrando a los medios una información de 'ABC' el 'popular', quien ha preguntado si los diputados extremeños del PSOE en el Congreso "van a tragar para que con su voto se cierre la central nuclear de Almaraz".

"¿Van a defender los intereses de Extremadura en el Congreso o van a dejar que les pisen una vez más la cabeza, que nos pisen una vez más los intereses de Extremadura única y exclusivamente por mantener el sillón en el Congreso?", ha preguntado.

En este punto, Sánchez Juliá ha defendido que "Extremadura no es moneda de cambio de los chanchullos del PSOE con sus socios independentistas", y ha rechazado que una vez más lo extremeños sean los "paganinis de las cuitas internas del PSOE y de sus chanchullos con los independentistas".

"Porque no valen alternativas. Almaraz tiene que continuar sí o sí. Lo único que está claro es que en el PSOE de Extremadura están dispuestos a vender a Extremadura por salvar a Pedro Sánchez", ha lamentado.

