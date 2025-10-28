El PP saldrá a ganar la confianza mayoritaria para dar "estabilidad" a Extremadura y "no depender de nadie"

MÉRIDA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha indicado que su formación saldrá a ganar la confianza mayoritaria de los ciudadanos para dar "estabilidad" a la región y "no depender de nadie" tras las elecciones del próximo 21 de diciembre.

Bautista, que ha valorado la "valentía" de la presidenta de la Junta, María Guardiola, por la convocatoria de elecciones ante la imposibilidad de aprobar las cuentas autonómicas de 2026, ha dicho que ella "no ha engañado a nadie", ya que, en varias ocasiones había defendido que "presupuestos para el futuro o que el futuro lo decidieran los extremeños" en las urnas.

Por ello, ha dicho, la presidenta extremeña ha adelantado los comicios "desde la libertad y desde el desapego al sillón", además de subrayar que los miembros del Ejecutivo extremeño tienen la "conciencia tranquila" por haber hecho "todo lo posible por acordar y a veces también incluso algo de lo imposible".

"No estamos acostumbrados a que los líderes políticos sean capaces de tomar decisiones que implican una valentía por encima de la media y eso es consecuencia de no tener apego al cargo, de tener una vida solucionada y sobre todo de tener la conciencia tranquila de haber hecho todo lo posible por acordar y a veces también incluso algo de lo imposible", ha señalado el 'popular' este martes en rueda de prensa.

