El PP ve "predisposición" de la oposición para "aportar" a los PGEx y confía en que se anteponga el interés general

MÉRIDA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, ha dicho que en el encuentro de esta tarde entre la presidenta de la Junta, María Guardiola, y los grupos parlamentarios se ha visto "predisposición" por parte del PSOE y de Unidas para "aportar" a los Presupuestos regionales (PGEx) para 2026, y ha confiado en que se anteponga el interés general sobre el de los partidos para aprobar las cuentas.

"Hemos visto unos grupos parlamentarios de la oposición con predisposición a hablar, con predisposición a aportar, y nos hemos citado para próximas reuniones los grupos parlamentarios con el gobierno de la Junta de Extremadura para seguir aportando y construir el mejor proyecto de ley, los mejores presupuestos para Extremadura", ha señalado Sánchez Juliá, quien remarca que el Grupo Popular mantendrá la "mano tendida" para hacer "todo lo posible" para que se aprueben los PGEx 2026.

Así, ha señalado que se pretende que la negociación presupuestaria suponga "un punto de inflexión en la política extremeña para que se pase de la crispación a la propuesta, para que se pase del reproche al diálogo, y a partir de ahora podamos construir entre todos una Extremadura próspera y en el que las políticas de todos queden reflejadas".

En todo caso, ha añadido que, tal y como ha defendido la presidenta María Guardiola, no hay que "bloquear Extremadura", y por ello ha apelado al "espíritu constructivo" en el proceso negociador de las cuentas.

"Creemos que Extremadura tiene que crecer, Extremadura tiene que avanzar y la política no puede ser un escollo. Por eso hemos apelado a ese espíritu constructivo que tienen que tener todos los grupos parlamentarios en este proceso negociador que se va a abrir", ha señalado en declaraciones a los medios este lunes en Mérida tras la reunión de Guardiola con los grupos parlamentarios (excepto Vox que no ha acudido).

