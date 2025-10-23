PP y Vox defienden juntos en la Asamblea de Extremadura el rechazo a la "singularidad nuclear catalana"

MÉRIDA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado una propuesta de pronunciamiento del PP mediante la cual se insta al Gobierno de España a rechazar cualquier acuerdo que suponga el reconocimiento de una "singularidad nuclear catalana".

La iniciativa, que ha contado con el apoyo del PP y de Vox y el voto en contra del PSOE y de Unidas por Extremadura, reivindica también el papel "fundamental" y "estratégico" que desempeña la Central Nuclear de Almaraz en Extremadura, e insta garantizar la continuidad operativa de la misma, así como del conjunto de centrales nucleares en el territorio nacional.

De este modo, en su propuesta, el PP ha instado al Gobierno de España a rechazar "firmemente" cualquier acuerdo que suponga el reconocimiento de una "singularidad nuclear catalana" o cualquier trato "preferente" en materia energética a una determinada comunidad autónoma, en detrimento del principio de igualdad entre territorios reconocido en la Constitución.

