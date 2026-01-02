El precio de la vivienda en alquiler sube un 4,7% en 2025 en Extremadura, según Idealista

Archivo - Cartel de alquiler. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio de las viviendas en alquiler en Extremadura ha subido un 4,7 por ciento en el último año y se sitúa en 7,3 euros/metro cuadrado, según el último informe publicado por Idealista.

Este dato supone un ligero descenso trimestral del 0,1 por ciento, mientras que se produce un incremento del 0,6 por ciento con respecto al mes anterior.

También supone un descenso del 0,9 por ciento con respecto al récord de las rentas en Extremadura que se produjo en agosto del 2024.

El comportamiento de las provincias extremeñas ha sido alcista durante los últimos doce meses. Así, en Cáceres las rentas han subido un 2,8 por ciento que deja el precio de los inmuebles en alquiler de la provincia en 7,4 euros/metro cuadrado. Mientras, en la provincia de Badajoz el incremento ha sido del 6 por ciento, hasta establecerse en 7,1 euros/metro cuadrado.

También, durante el último año los precios de las viviendas en alquiler han subido un 5,6 por ciento en Badajoz, estableciendo el precio de cada metro cuadrado en 7,9 euros mensuales, y en Cáceres un 6,6 por ciento hasta situarse en 8 euros/metro cuadrado. Con este dato Cáceres alcanza el máximo histórico de precio desde que idealista tiene registros. En la capital extremeña, Mérida, las expectativas de los caseros han crecido un 7,9 por ciento hasta los 7,1 euros/metro cuadrado.

Por su parte, a nivel nacional el precio del alquiler de viviendas en España se ha incrementado un 8,5% interanual durante los últimos 12 meses, lo que supone un coste de 14,7 euros por metro cuadrado al cierre de diciembre de 2025, según un informe publicado por Idealista.

A lo largo del último trimestre el precio del alquiler se ha encarecido un 1,7 por ciento en el país.

(((Más información en Europa Press)))