La presidenta de la Diputación de Badajoz visita municipios afectados para evaluar los daños

La presidenta de la Diputación de Badajoz visita municipios afectados por el temporal para evaluar los daños - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha iniciado este lunes una visita a los municipios de Jerez de los Caballeros, La Bazana, Valuengo y Burguillos del Cerro para conocer los daños causados por el temporal en los últimos días.

En sus visitas, Del Puerto ha estado acompañada del vicepresidente primero, Juan Mari Delfa; de las diputadas Lourdes Linares y María Concepción López, del diputado del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios (CPEI), Andrés Hernáiz, y del propio gerente del CPEI, José Antonio Palanco.

El objetivo de estas visitas es evaluar y conocer in situ cuáles han sido los daños y desperfectos ocasionados por el fuerte temporal de lluvias y viento que ha afectado a la provincia de Badajoz.

Del Puerto ha comentado que este tipo de visitas permiten conocer de primera mano la magnitud de los daños, escuchar directamente a los alcaldes y coordinar sobre el terreno los trabajos que hay que ejecutar.

No obstante, la presidenta de la Diputación de Badajoz ha mantenido "desde el primer momento" contacto con los alcaldes de las localidades más afectadas por el temporal y ha puesto a su disposición los servicios necesarios de la institución.

Durante los principales días del temporal, el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) ha permanecido en todo momento en plena actividad, incluso reforzando con servicios y unidades extras algunos parques.

