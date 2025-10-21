El Presupuesto de la Diputación de Badajoz para 2026 volverá a superar los 338 millones de euros

El equipo de gobierno de la Diputación de Badajoz se reúne en Segura de León para perfilar el presupuesto de la institución para 2026 - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

SEGURA DE LEÓN (BADAJOZ), 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno de la Diputación de Badajoz se ha reunido este martes, día 21, en Segura de León para perfilar el presupuesto de la institución provincial para el próximo año 2026 que, como ha avanzado su presidenta Raquel del Puerto, volverá a superar los 338 millones de euros.

Con esta reunión preparatoria en la localidad segureña, se continúa con la tradición de visitar distintos puntos de la provincia para terminar de ajustar las cuentas del próximo ejercicio y, en la misma, Del Puerto se ha reunido con los diputados provinciales en la sala Garcilaso del emblemático castillo de Segura de León.

Previamente, la alcaldesa, Isabel María Garduño, y su equipo de gobierno les han dado la bienvenida en el salón de plenos del ayuntamiento, según indica en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

La primera edil le ha entregado como obsequio a la presidenta de la diputación una réplica del castillo, al tiempo que ha agradecido la elección de su municipio para esta cita de la institución provincial, en unos días que cree que van a ser muy prolíficos y en los que "seguro" se va a trabajar por vertebrar la financiación de los municipios que va a regir 2026.

"Además, la mayoría de la financiación que nos llega a los pueblos para poner en marcha nuestras políticas sociales viene a través de los diferentes programas de la diputación", ha apuntado.

