Previsión meteorológica en Extremadura para hoy jueves, 13 de noviembre de 2025

Archivo - Una mujer sujeta un paraguas en un día de viento - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, día 13, intervalos nubosos, con tendencia a cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles o moderadas, generalizadas y que serán más frecuentes cuanto más hacia el oeste, y persistentes en el norte.

En cuanto a la temperaturas, las mínimas experimentarán un ligero o moderado ascenso, y las máximas un ligero o moderado descenso. De este modo, los termómetros oscilarán entre los 15 y los 22 grados en Badajoz, así como entre los 14 y los 19 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del sur y sureste, flojos a moderados, con intervalos de fuertes en amplias zonas de Badajoz, meseta Cacereña y zonas del norte, donde podrían registrarse algunas rachas muy fuertes, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.