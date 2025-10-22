Previsión meteorológica en Extremadura para hoy miércoles, 22 de octubre de 2025

MÉRIDA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, día 22, intervalos nubosos por la mañana, y con tendencia a poco nubosos, así como probabilidad de precipitaciones, sobre todo en la mitad norte.

En cuanto a las temperaturas, experimentarán un ligero ascenso, y oscilarán entre los 17 y los 30 grados en Badajoz, así como entre los 16 y los 26 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región de componentes suroeste, oeste, flojos en general con intervalos de moderado y rachas fuertes, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.