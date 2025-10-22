Previsión meteorológica en Extremadura para hoy miércoles, 22 de octubre de 2025

miércoles, 22 octubre 2025

   MÉRIDA, 22 Oct.

   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, día 22, intervalos nubosos por la mañana, y con tendencia a poco nubosos, así como probabilidad de precipitaciones, sobre todo en la mitad norte.

   En cuanto a las temperaturas, experimentarán un ligero ascenso, y oscilarán entre los 17 y los 30 grados en Badajoz, así como entre los 16 y los 26 grados en Cáceres.

   Por su parte, los vientos soplarán en la región de componentes suroeste, oeste, flojos en general con intervalos de moderado y rachas fuertes, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

