Previsión meteorológica en Extremadura para este lunes, 23 de marzo de 2026

Archivo - Cielos despejados. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura tendrá este lunes, 23 de marzo, cielos poco nubosos con algún intervalo de nubes altas, temperaturas con ligeros cambios y viento, por lo general, flojo.

En concreto, las temperaturas mínimas registrarán leves cambios, mientras que las máximas estarán en ligero ascenso, más acusado en sur, de manera que los termómetros en Badajoz oscilarán entre los 23 y los 7 grados, y los de Cáceres, entre los 20 y los 7 grados centígrados.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no descarta brumas y algún banco de niebla matinal aislado y señala que el viento será de componente este, flojo, aunque con algún intervalo moderado en el valle del Tajo.