Previsión meteorológica en Extremadura para este martes, 26 de agosto de 2025

Archivo - Acueducto de los Milagros de Mérida con cielo despejado - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, día 26, cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes medias y de evolución diurna en el tercio oriental, donde no se descarta algún chubasco aislado por la tarde.

En cuanto a las temperaturas, permanecerán sin cambios o en ligero ascenso, y oscilarán entre los 18 y los 37 grados en Badajoz, así como entre los 20 y los 36 grados en Cáceres.

De igual modo, predominará el viento de componente oeste, flojo con algún intervalo moderado, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.