La procesión de Santa Eulalia, patrona de Mérida, se traslada al miércoles por la lluvia

Archivo - Santa Eulalia sale en procesión desde la Concatedral de Santa María de Mérida, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La lluvia prevista para la tarde y la noche de este martes, 9 de diciembre, ha obligado a modificar los horarios de las principales celebraciones de la patrona de Mérida, la Mártir Santa Eulalia, que se trasladan a este miércoles, día 10, festivo en la capital extremeña.

De este modo, la Eucaristía solemne en la Basílica de Santa Eulalia será a las 13,00 horas, y la procesión por las calles de la ciudad tendrá lugar a las 18,00 horas.

Las celebraciones finalizarán con los fuegos artificiales, a las 19,30 horas, una vez que la imagen de Santa Eulalia se recoja en su basílica.