El programa de cultura en verano 'Reencontrarte' ofrece 35 conciertos de bandas regionales en 14 localidades extremeñas

MÉRIDA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa de cultura en verano 'Reencontrarte' promovido por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes ofrecerá, a partir del próximo 6 de agosto, 35 conciertos protagonizados por bandas extremeñas de diversos estilos musicales en 14 localidades de la región dentro del ciclo 'Música en directo. Conciertos de Verano'.

La directora del Centro de las Artes Escénicas y la Música de Extremadura (CEMART), Toni Álvarez, ha señalado que durante más de un mes los extremeños se podrán reecontrar con la música en directo con todas las medidas de seguridad necesarias.

Estos conciertos programarán música de todos los estilos, como flamenco, pop, rock, reggae, fusión, folk, indie y rap y ofrecerán la oportunidad de conocer el "buen hacer" de los músicos y músicas extremeños.

La programación de conciertos se iniciará el 6 de agosto en Herrera del Duque, con las actuaciones de 'El Pelujáncanu' y 'Luzero'; continuará el 13 de agosto con 'Spin Offs' y 'Willy Wylazo' en Nalvamoral de la Mata; y seguirá el 14 de agosto, con 'Lady Jaque' y 'Shoul & Libra Loggia' en Valverde del Freno, ha informado la Junta en nota de prensa.

El 15 de agosto será el turno de 'Esther Merino', 'Garbayo' y 'Ruiseñora' en Coria; el 20 de agosto 'Diet Slim' y 'Los Niños de los Ojos Rojos', en Caminomorisco; el 21 de agosto, 'Groovy Celtic Band', 'Subterráneos' y 'The Buzzos' en Miajadas; y el 22 de agosto, 'Daniel Cárceles & La Banda' y 'J. Vega' en Fregenal de la Sierra.

Mientras que el 27 de agosto, 'DiMayo' y 'Berzosax Ensemble' actuarán en Plasencia; el 28 de agosto, 'Dario González' y 'Swing Ton Ni Song' en Llerena; el 3 de septiembre, 'Happy New Year & 3 AM' y 'Plaza Chica' en Badajoz; y el 4 de septiembre, 'Charly Glez. & The Crazy Bros.', 'Diván du Don' e 'Iván Sanjuán Cuarteto', en Moraleja.

Finalmente, el 5 de septiembre será el turno de 'Javato y los Disfrutones', 'Rubio Salas Corporation', 'Seventh Sun" y 'Solaris' en Olivenza; el 6 de septiembre actuarán 'Celeste Montes', 'Rubén Rubio Band' y 'Scud Hero' en Quintana de la Serena; y el programa finalizará el 11 de septiembre con 'Dimenssion', 'Lorkan & Dj Kast' y 'Lúa Gramer' en Villafranca de los Barros.

Todos los conciertos serán grabados y formarán parte de la programación on line de la MUM (Jornadas Profesionales de la Música de Extremadura) que se celebrarán durante los días 14, 15 y 16 de octubre.

El ciclo 'Música en directo. Conciertos de Verano' cuenta la colaboración en la organización de la Diputación Provincial de Badajoz, la Diputación Provincial de Cáceres y la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura (AGCEX).

La programación cultural 'Reencontrarte' asimismo ofrecerá durante todo este verano actividades de teatro, música, cine, danza, circo, y magia a un total de 159 municipios de la región.