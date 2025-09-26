El programa formativo extremeño Escala aumenta al 50% su compromiso de contratación para los participantes

MÉRIDA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este viernes una resolución por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del ejercicio 2025 dirigidas a entidades promotoras de los proyectos del programa de formación y empleo Escala.

Esta nueva edición del programa vincula directamente la formación con la inserción laboral, a través de un itinerario de 18 meses para personas desempleadas que alterna formación y empleo.

Asimismo, se han establecido compromisos de inserción laboral más exigentes pasando del 40 al 50 por ciento para quienes finalicen con evaluación positiva.

De este modo, beneficiará a más de 1.500 personas desempleadas mayores de 18 años en Extremadura, con un enfoque territorial que busca extender los proyectos por toda la región.

El rediseño del Programa Escala, aprobado en 2024, potencia el componente formativo y mejora las expectativas de empleabilidad de los participantes, consolidando un modelo que vincula directamente la formación con la inserción laboral, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

PRINCIPALES MEJORAS DE LA CONVOCATORIA 2025

Entre las principales mejoras que se han producido en esta nueva convocatoria destaca el incremento presupuestario respecto a 2024 en 1.050.000 euros (+3 por ciento), el refuerzo normativo para garantizar su operatividad y mejorar la calidad del empleo, el aumento de subvenciones para contratación de personal directivo, docente y de apoyo y las ayudas al desplazamiento para participantes en proyectos supralocales.

Además, el número de alumnos por grupo se han reducido y así pasa de 15 a 12 para ofrecer una atención más personalizada con el objetivo de incrementar la calidad de la formación, permitiendo a la vez optimizar recursos y llevar el programa a más localidades.

La Junta refuerza el Programa Escala para mejorar la empleabilidad y garantizar empleo de calidad. Se trata de continuar avanzando en el compromiso del Gobierno de María Guardiola con unas políticas de empleo eficaces, adaptadas a las necesidades del mercado laboral y centradas en la creación de empleo de calidad.

La tramitación de las solicitudes, así como el acceso a la totalidad de la información sobre el procedimiento, se efectuará a través del punto de acceso general electrónico de la Junta, del 29 de septiembre al 10 de octubre de 2025.