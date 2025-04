Una propuesta vanguardista del grupo danés Neko3 cerrará el XVI Ciclo de Música Actual de Badajoz

BADAJOZ, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conjunto danés Neko3, formado por la pianista Fei Nie y los percusionistas Lorenzo Colombo y Kalle Hakosalo, cerrará el XVI Ciclo de Música Actual de Badajoz el próximo 23 de abril en el Teatro López de Ayala, a las 20,00 horas, con una propuesta vanguardista para públicos ávidos de una experiencia musical diferente.

La entrada es libre hasta completar aforo, aunque es obligatorio retirar las invitaciones en la taquilla y en la web del teatro.

Presentarán 'Angel Death Traps', un ciclo de canciones de Alexander Schubert que gira en torno a la condición transhumana en el que plantea la fusión entre el cuerpo y la tecnología.

La obra reflexiona sobre temas como los límites de la Inteligencia Artificial o cómo las personas son sustituidas por máquinas.

Es una obra para tres intérpretes, con diseño, luces y escenografía. Las canciones entrelazan lo digital y lo humano, lo artificial y la naturaleza, explica en nota de prensa la Sociedad Filarmónica de Badajoz.

Una propuesta musical "diferente" y "vanguardista", como las que han ofrecido en otras ediciones del Ciclo de Música Actual las formaciones Sinfonietta Container, Ensemble Mosaik o Nadar Ensemble, procedentes de Alemania, Bélgica o Dinamarca.

Neko3 trabaja en la creación de un nuevo lenguaje y repertorio musical, construyendo una narrativa y un concepto para cada concierto con el objetivo de ofrecer experiencias "únicas" al público.

Colabora continuamente con compositores y otros creadores de arte, centrándose en la interacción entre imágenes, electrónica, vídeos y luces.

La formación busca integrar la música, el arte visual, las instalaciones, la performance corporal y otras formas de arte en un todo conceptual.

Así, desde su formación en 2017, Neko3 ha actuado en festivales de música contemporánea en numerosos países.

Además, ha participado como solistas del concierto multidisciplinar Yes for No de Xavier Bonfill, con la Orquesta Sinfónica Nacional Danesa y la Aarhus Sinfonietta.

Imparte talleres y presentaciones en instituciones como la Real Academia Danesa de Música (Dinamarca), la Hochschule für Musik und Theater Hamburg (Alemania) o la Kungliga Musikhögskolan (Suecia).

El XVI Ciclo de Música Actual de Badajoz, que se ha estado celebrando desde el pasado mes de octubre, está organizado por la Sociedad Filarmónica de Badajoz en coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical.

Cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y la Fundación CB.