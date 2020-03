Las pruebas realizadas a la Policía Local de Cáceres arrojan siete casos positivos y diez negativos

CÁCERES, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las 23 pruebas realizadas a los agentes de la Policía Local de Cáceres para detectar el contagio por coronavirus han arrojado siete casos positivos, diez negativos y otros seis que están a la espera de conocer los resultados ya que se les ha hecho la prueba hoy mismo, por lo que el número de agentes infectados podría aumentar en las próximas horas. Otros tres agentes están pendientes de cita para realizarse el test, por lo que tampoco están activos en estos momentos.

El alcalde cacereño, Luis Salaya, ha asegurado que todos los agentes que han dado positivo por coronavirus se encuentran en aislamiento domiciliario y no han necesitado ingreso hospitalario. "Evolucionan bien", ha dicho, y ha añadido que esta situación no ha obligado a cambiar turnos y se mantienen las planillas fijas que se habían estipulado para evitar la propagación del virus.

En la actualidad, la plantilla cuenta con un total de 141 efectivos, de los que 103 están operativos entre mandos, agentes y miembros en segunda actividad que se han incorporado. Un total de 11 policías se encuentran en situación de baja laboral por enfermedades anteriores al coronavirus y seis están en sus domicilios por ser personal con vulnerabilidad. Además, tres agentes son liberados sindicales y otros dos están adscritos al servicio del 112.

"A día de hoy, la Policía Local de Cáceres funciona con total normalidad y tiene a un porcentaje bajo de sus agentes inactivos. Está en una situación que todavía entra dentro de lo previsto porque sabíamos que podía pasar", ha resaltado el regidor a preguntas de los medios sobre este asunto en una rueda de prensa este miércoles.

Salaya ha insistido en que no se ha tenido que diseñar un plan de acción "extraordinario" porque esta situación no es "alarmante", aunque ha reconocido que la situación de la Policía Local requiere gestionarla "lo mejor posible para evitar que haya más casos" pero, ahora "no afecta al servicio y no supone ninguna alarma respecto al trabajo diario.

Respecto a las denuncias que los agentes locales han interpuesto a ciudadanos por incumplir las restricciones del estado de alarma, este pasado martes se sancionó a once personas por desobediencia a la autoridad y por circular sin causa justificada.

Salaya también ha informado de que se han cubierto las necesidades de mascarillas protectoras en el cuerpo policial gracias a las donaciones que han realizado algunos colectivos como clínicas veterinarias y centros de estética, ante el llamamiento que lanzó el regidor. "Es una buena muestra del estado de ánimo de la ciudad y del buen talante de los cacereños", ha concluido.