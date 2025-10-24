El PSOE afea la "falta de ambición" de la Junta y lamenta que "sigue sin aprovechar" la "buena situación" del país

MÉRIDA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asamblea Juan Ramón Ferreira ha afeado la "falta de ambición" de la Junta y ha lamentado que la comunidad "sigue sin aprovechar" la "buena situación" económica que atraviesa el país.

Ferreira, en la valoración de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre, ha señalado que éstos "a priori son buenos", pero marcan un contexto que "hay que tener en cuenta".

"La situación económica que estamos teniendo en este país, que está a la cabecera de Europa, evidentemente la buena senda del empleo en España que está provocando que España converja con Europa, nos está dando estas cifras tan buenas de empleo en Extremadura porque hay una inercia", ha asegurado en rueda de prensa.

No obstante, ha planteado que la "caída de activos continua" está provocando que se visualice la "falta de ambición" de la Junta, que tiene a la región "bloqueada" y "sigue sin aprovechar" la "buena situación" que se vive en el contexto nacional.

Sobre la caída de población activa, Ferreira ha dicho que de las 10.300 personas menos en paro, 4.000 lo son debido a que "han desaparecido del mercado laboral".

"Por lo tanto, lo que tiene que plantearse esta región es si lo que tenemos es que conformarnos cada vez que tenemos datos de paro es con celebrar fiestas de jubilación o fiestas de despedida porque se van nuestros jóvenes de Extremadura o queremos aspirar a celebrar fiestas de bienvenida, fiestas de creación de nuevas empresas, fiestas de nuevos empleos", ha dicho.

De esta forma, el socialista ha considerado que es esa la "ambición que necesita esta tierra", ya que de otra forma no se va a poder converger con el resto de España, toda vez que la EPA refleja "lo mismo" que los datos de paro mes a mes.

"Que somos los últimos en creación de empleo. Desde que gobierna María Guardiola nos hemos puesto a la cola en creación de empleo, los últimos. Y nuestras alegrías vienen porque cada vez tenemos menos población activa, porque nuestro mercado laboral pasa a la jubilación o fuera de Extremadura", ha recalcado.

"Yo quiero y el Partido Socialista quiere que Extremadura cree empleo porque creando empleo es como se crea un mercado laboral potente y Extremadura está en la situación de crear empleo. Solo hace falta un gobierno que se lo crea y tenemos un gobierno con falta de ambición que no cree que pueda crearse empleo en Extremadura", ha asegurado.

Así, ha lamentado que Extremadura, en este tercer trimestre, ha perdido "una vez más" la oportunidad de converger con España, algo que se debe a que la Junta "no tiene ambición y no aplica políticas activas de empleo" para crear nuevos empleos.

"Va siendo el momento de que Extremadura levante la voz y le diga al gobierno de María Guardiola que se ponga a trabajar de una vez por todas pensando en los intereses de esta tierra y no exclusivamente de su partido", ha aseverado.