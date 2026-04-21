El PSOE apunta que Guardiola "ha representado un papelón" para defender el "Gobierno de vergüenza" con Vox

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles, valora el discurso de investidura de Mária Guardiola - PSOE

MÉRIDA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles, ha tachado este martes de "faltón" el discurso de investidura que María Guardiola ha pronunciado en la Asamblea, en el que la candidata "ha representado un papelón" para defender el "Gobierno de vergüenza" que formará con Vox.

En rueda de prensa tras el discurso de investidura, José María Vergeles ha considerado que María Guardiola ha acudido este martes a la Asamblea "en primer lugar, a justificar que ella ha pasado por el aro, y en segundo lugar, a intentar que los extremeños y las extremeñas pasemos por el aro", en un discurso que ha calificado de "faltón, incómodo y lleno de un ejercicio de cinismo político sin precedentes que pasará a la historia más negra" de la región.

Y es que, a juicio de Vergeles, "cualquier discurso, por muy ensayado que lo tuviese, no podía tapar tantísima vergüenza como esconde el acuerdo de gobernabilidad entre el PP y Vox", ante el que María Guardiola "ha tenido que claudicar para poder hacer uso del sillón de presidenta de la Junta de Extremadura".

Por eso, el diputado socialista ha considerado que en su discurso, Guardiola "ha representado un papelón, se ha quedado sin argumentos", tras lo que ha lamentado que la candidata a la Presidencia es "la viva imagen de una política que ha vendido su alma a cambio del precio de un sillón de presidenta de la Junta de Extremadura".

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