El PSOE de Badajoz exige al PP que explique si reabrirá el gimnasio de La Granadilla

Imagen del gimnasio municial de La Granadilla de Badajoz. - PSOE DE BADAJOZ

BADAJOZ 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Badajoz ha exigido al equipo de gobierno de la ciudad, del PP, que aclare qué futuro tiene el gimnasio municipal de La Granadilla, después de que la Fundación Municipal de Deportes (FMD) haya colocado en las propias instalaciones un aviso informando de que cerrará a partir del próximo martes, 3 de noviembre, y "hasta nuevo aviso".

El PSOE de Badajoz ha trasladado varias cuestiones a los concejales de Deportes y Recursos Humanos del ayuntamiento instándoles a que respondan: "¿Cómo puede acabar cerrando un gimnasio municipal por una jubilación que se conocía con antelación?", ha cuestionado la formación socialista afirmando, a renglón seguido, que "o ha fallado la planificación y la coordinación entre ambas áreas o existe una decisión sobre el futuro del gimnasio de La Granadilla que el gobierno municipal todavía no ha explicado y busca deliberadamente ocultar".

Los socialistas consideran, a través de un comunicado, que no es aceptable que la respuesta ante una necesidad de personal "sea cerrar la instalación sin ofrecer siquiera una fecha aproximada para recuperarla". "Una jubilación no es una emergencia sobrevenida y un ayuntamiento con capacidad suficiente debe anticiparse para garantizar la continuidad de sus servicios", ha agregado.

Ahondan en la cuestión asegurando que "este problema era conocido", en referencia a la alerta que dio la concejala socialista Nuria Cabanillas sobre la situación de este gimnasio el pasado 22 de octubre. A esto se unió la denuncia pública que ha traslado esta misma semana la portavoz socialista, y candidata a la alcaldía para las elecciones de mayo de 2027, Silvia González.

Así, este domingo, una vez finalizadas las jornadas de luto oficial decretadas en España por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), el PSOE de Badajoz ha reclamado "explicaciones y una solución" ante el anuncio del cierre. Además, ha asegurado que los propios usuarios del gimnasio han presentado un escrito "para evitar el cierre y advertir de las dificultades de trasladar la demanda a El Vivero, unas instalaciones con una elevada ocupación y acceso mediante reserva".

El PSOE ha manifestado su temor por que el anuncio de "hasta nuevo aviso" pueda "convertirse en definitivo". "El precedente obliga a estar alerta: el gimnasio municipal del pabellón de Las Palmeras cerró como tal en 2022", ha subrayado. Cree que, en caso de que el gimnasio de La Granadilla no reabra, las instalaciones de El Vivero quedarían como único gimnasio municipal abierto.

Para los socialistas, se trata de "un nuevo episodio" que se suma a "un patrón de gestión deportiva municipal que viene acumulando problemas y retrasos". Como ejemplo, ha destacado los vestuarios de los campos 'Paco Pulido' y 'Cerro de Reyes' que "llegaron años después de inaugurarse las instalaciones", o los "más de cuatro años" para renovar las pistas de María Auxiliadora. También ha resaltado el "prolongado cierre" de la piscina cubierta de San Roque, así como "sus goteras". "Son ejemplos de actuaciones que han tardado demasiado en resolverse", ha sentenciado la formación socialista.

Por otro lado, el PSOE ha reclamado información sobre la plantilla y la situación de los trabajadores de la FMD ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que "obligó" al alcalde de Badajoz a "dar explicaciones a los socialistas".

El PSOE considera "impropio" que, "después de más de tres décadas de gobiernos del PP en Badajoz", haya cuestiones ordinarias de gestión que terminen convirtiéndose "una y otra vez en problemas para quienes utilizan las instalaciones municipales".

"Gestionar de verdad Deportes no consiste en hacerse fotos de marcado postureo, sino también en prever las necesidades, mantener los servicios abiertos y resolver los problemas cuando aparecen", ha manifestado el grupo socialista.