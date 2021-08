El PSOE de Badajoz propone al alcalde un acercamiento para llegar a acuerdos en beneficio de la ciudad

BADAJOZ, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha propuesto al alcalde, Ignacio Gragera, un "intensificar el acercamiento" y ser "más aliados" con el fin de llegar a acuerdos por el bien de la ciudad.

El portavoz socialista, que "no quiere hacer sangre" de lo ocurrido en el "fallido pleno" de este pasado jueves, prefiere "mirar al futuro, y propone al alcalde intensificar el acercamiento y llegar a acuerdos incluso en las cosas del día a día".

Así, "tras el espectáculo" del pleno de este jueves, Cabezas prefiere hacer "borrón y cuenta nueva" planteando a Gragera que no solo han de "intentar acordar" presupuestos, anexos de inversiones, planes de impulso, ordenanzas, reglamentos por la ciudad, que "ya es mucho", sino que además deben "consensuar el día a día".

Las pequeñas cosas también "pueden unir y la ciudad favorecerse de ello". "Cada uno en su sitio, pero juntándonos para lo que importa. El Gobierno municipal y la oposición pueden ir juntos a muchos sitios", señala Cabezas en nota de prensa.

"Pueden acordar muchas cosas. Nos costará, pero debemos intentarlo. Aprendan del revés de ayer. Vamos a consensuar, a pactar, vamos a ser ambiciosos en la capacidad de encuentro, aunque a veces no se logre, que también entra dentro de la normalidad", añade.

Para Ricardo Cabezas lo del pleno "fue duro, fue un revés importante" para este equipo de Gobierno "tan singular y en precario", pero no se quiere quedar "en la crítica fácil y hacer leña del árbol caído".

"Quiero mirar al futuro. Debemos mirar al futuro. Todos. Y alguna buena lección debemos sacar: al menos en su día 47 de alcalde el señor Ignacio Gragera se dio cuenta que su Ayuntamiento no está hecho de dulce y mazapán. Bienvenido a la sensación de estar en la oposición", ha remarcado Cabezas.

El edil socialista ha reprochado a Gragera que se ha "acomodado a un consistorio dulzón, entre bucólico e idílico donde vivir, hasta que llegó el sobresalto" de este jueves.

Entre las enseñanzas que debe sacar el alcalde es que "habló poco con Vélez", que "daba su voto en positivo y no lo fue", la segunda es que "no puede llevar cosas a pleno sin pactarlo con los suyos, pues el día menos pensado le traicionan, que ya lo están haciendo, sostiene Cabezas, que añade que no lo dice por Vélez, y que "le dejan con el culo al aire".

"Si los de Ciudadanos buscaban resultados distintos en la política, no pueden hacer lo mismo que, por ejemplo, ha venido haciendo el PP desde siempre en este ayuntamiento. Si se sienten diferentes a ellos, deben hacer cosas diferentes", le ha planteado.

SER ALIADOS

La tercera enseñanza que lanza Cabezas al alcalde tras el pleno del jueves es que deben ser aliados de verdad. Lo dijo Gragera el día de su toma de posesión: "Seamos aliados y no rivales, aparquemos la crispación".

Por eso subraya que "cuanto más se aleje el alcalde del estilo y moralina de Fragoso habrá menos crispación, aunque los concejales Rottweiler del PP intentarán meter cuchara para sacar tajada. Que Cabezas no ve a Gragera como rival, "para qué le voy a engañar.

Sin crispación, sin rivalidad, solo queda ser aliados. Aprendamos a serlo", le inquiere al regidor naranja. Por eso cree que con más sentido común y menos prepotencia todo se puede lograr. "Aprendamos de lo de ayer, que fue una pifia, un disparate y una insensatez, para no repetirlo, pues nos avergüenza. Pero no hagamos sangre. Por eso le propongo al alcalde que a partir de ahora hablemos, practiquemos la nueva política que nos dará grandes satisfacciones, seamos aliados por la ciudad, apliquemos el sentido común en cada acción a realizar y busquemos el encuentro", concluye Ricardo Cabezas.