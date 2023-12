El PSOE buscará con sus enmiendas parciales "revertir los recortes", las "injusticias" y "mentiras" de los PGEx

MÉRIDA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura buscará a través de las enmiendas parciales que formulará a las cuentas autonómicas (PGEx) para 2024 elaboradas por el Gobierno regional "revertir los recortes, las injusticias y las mentiras de las que el PP y Vox han plagado los presupuestos".

Así, una vez que el próximo miércoles, día 20, se abra el periodo para registrar dichas enmiendas parciales, la formación irá planteando sus propuestas con el espíritu de ser "profundamente propositivos", dentro de la oposición "seria, rigurosa, constructiva y pensando en lo mejor para Extremadura" que el PSOE desarrolla en la comunidad, según ha explicado en rueda de prensa este lunes en Mérida la portavoz autonómica del partido, Soraya Vega.

"Tenemos muy claro cuál es nuestro modelo, tenemos clarísimo que Extremadura tiene una oportunidad por delante muy importante para situarnos en el liderazgo de la revolución verde y digital, de la nueva economía", ha señalado como temas que abordará el PSOE en sus enmiendas parciales a los PGEx 2024.

Además, y tal como ya planteó el PSOE en su enmienda a la totalidad debatida el pasado viernes en la Asamblea y en la que solicitó la devolución de las cuentas regionales a la Junta, la formación defenderá a través de sus enmiendas parciales un decálogo de medidas en las que incidirá en "hacer un mejor presupuesto, con una mayor dotación presupuestaria para llegar también al mayor número de extremeños posibles".

Todo ello dentro del objetivo "muy claro" del partido de trabajar para "la redistribución de la riqueza", algo que a su juicio "se han cargado los presupuestos (de la Junta para 2024) y el decreto de privilegios fiscales a los ricos" aplicado por el Ejecutivo autonómico de la 'popular' María Guardiola y Vox.

De este modo, con las enmiendas parciales a los PGEx 2024, el PSOE seguirá "trabajando" para trasladar su modelo y su proyecto para Extremadura, porque "el PSOE tiene muy claro lo que quiere para Extremadura".

Así, frente al modelo de "recorte y retroceso" en servicios públicos y "sin ambición y capacidad" que "acoge lo peor de la derecha y la extrema derecha", los socialistas quieren "una Extremadura de vanguardia, solvente y con capacidad para liderar la nueva economía, una Extremadura sin complejos y que apueste por el crecimiento, por la mejora de los servicios públicos, por la redistribución de la riqueza, por la justicia social y por la igualdad", ha señalado Soraya Vega.

SIN RESPUESTAS DE LA JUNTA

Por otra parte, sobre la enmienda a la totalidad a los PGEx planteada por el PSOE, rechazada el pasado viernes en la Asamblea, la portavoz socialista ha incidido en que durante el debate de la misma se pudo ver a un PP "incapaz de defender sus propios presupuestos" y a un Gobierno regional que "salió a relatar una serie de cifras, datos e ideas sueltas que no tienen absolutamente nada que ver con Extremadura, que no ofrece un proyecto serio y riguroso que Extremadura necesita".

"Vimos a un PP entregado a la extrema derecha de la región" y "lejos quedan las palabras de la presidenta de la Junta que le han quedado marcada para siempre" en su "credibilidad", ha reprochado Vega.

"Lo que vimos el viernes en el pleno de la Asamblea fue una coalición del PP y Vox que no tiene ni idea de lo que hacer con Extremadura. No se han enterado de nada, no saben dónde nos quieren llevar a todos y sencillamente Extremadura les viene muy grande, especialmente a Guardiola que le viene Extremadura demasiado grande", ha incidido.

Así, ha criticado que por parte del Ejecutivo autonómico "no fueron capaces de responder a las preocupaciones" por ejemplo del paro en la comunidad, después de que "en dos meses" de gobierno se han "destruido" 11.000 empleos, que justo fueron todos los que se crearon --ha recalcado la portavoz del PSOE-- en todo 2022.

Tampoco dieron respuesta, según la socialista, por parte del Gobierno extremeño al "problema" del déficit, ni al de la inflación, ni al "recorte" en cooperación internacional.

VÍDEO DE PIEDAD ÁLVAREZ

Por otra parte, preguntada sobre la publicación en redes sociales de una vídeo de la presidenta del Grupo Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez, en las calles de Almendralejo, Soraya Vega se ha limitado a transmitir el "apoyo" del partido a la "compañera".

"Porque además entendemos que situaciones que se dan en el ámbito privado no han de ser de dominio público ni de valoración política de ninguna clase", ha apuntado.

"Por tanto, nuestro cariño, nuestro apoyo a nuestra compañera (Piedad Álvarez) y no hay ninguna valoración más que hacer sobre algo que no tiene nada que ver con la agenda política en esta región", ha concluido Soraya Vega.