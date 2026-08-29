El PSOE, tras la caída de un techo en el Hospital de Don Benito-Villanueva: "Lo que se está cayendo a cachos es el SES"

Archivo - La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, en una comparecencia en el parlamento autonómico. - ASAMBLEA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Extremadura ha afirmado este sábado que la caída parcial de un techo en una habitación en el Hospital de Don Benito-Villanueva es "una eventualidad, un hecho puntual", pero ha advertido de que lo que se está cayendo "a cachos" es el Servicio Extremeño de Salud (SES).

El incidente se ha producido en la madrugada de este sábado en el interior de una habitación del hospital, del área de Medicina Interna, en la que había un paciente y su acompañante, si bien nadie ha resultado herido, según han informado fuentes de la Consejería de Salud a Europa Press.

A través de un comunicado, el PSOE de Extremadura ha destacado, en primer lugar, que "afortunadamente" no ha habido consecuencias personales, al tiempo que ha señalado que se trata de un incidente que "debe abordarse" con "responsabilidad y sin demagogia". Así, considera que se trata de un hecho puntual y que, por ello, no va a convertirlo en una "acusación personal" contra la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada. "No vamos a hacer el mismo ejercicio de cinismo político que hacía el PP", ha trasladado.

Sin embargo, la formación socialista cree que este episodio permite poner el foco en un problema "mucho más importante" y es que sobre el estado del Servicio Extremeño de Salud que, a juicio del grupo político, "se está cayendo a cachos".

En este sentido, el PSOE ha apuntado a algunos problemas acaecidos en los últimos días que evidenciarían la situación de la sanidad extremeña "como el caos en las Urgencias de Cáceres, las dimisiones de responsables sanitarios, la falta de profesionales, el riesgo de cierre de plantas y quirófanos y pueblos que se quedan sin médico".

El grupo socialista suma a esto el estado de la Atención Primaria, en la que "los extremeños pueden llegar a esperar 14 días para ser atendidos por su médico de familia", así como unas urgencias hospitalarias en las que habría dificultades para garantizar una atención "con la calidad que los ciudadanos merecen".

"Que un ciudadano pueda tardar dos semanas en ver a su médico, que haya pueblos sin facultativos o que los responsables de servicios sanitarios estén dimitiendo no son hechos puntuales. Son problemas de gestión que afectan directamente a la vida de los extremeños", han subrayando los socialistas.

Así, el PSOE extremeño considera que el actual equipo de gobierno de la Junta de Extremadura está demostrando "incapacidad para gestionar un servicio público esencial" y ha reclamado a la consejera de Sanidad "menos soberbia y mucha más responsabilidad" al frente del SES.

"Los extremeños pagan con sus impuestos una sanidad pública que debe garantizarles atención y servicios de calidad. ¿Qué más tiene que ocurrir en el Servicio Extremeño de Salud para que Guardiola reaccione y deje de mirar hacia otro lado?", ha trasladado la formación.

"FALTA DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL"

Por último, el PSOE ha criticado la "falta de responsabilidad institucional" de la consejera Sara García Espada al recurrir "constantemente a la herencia socialista para justificar los problemas de su gestión".

Los socialistas han recordado que el Partido Popular ha gobernado siete de los últimos quince años en Extremadura, cuatro con Monago y los tres últimos con Guardiola, por lo que considera que el PP "no puede seguir instalado en la política del 'y tú más' ni utilizar el pasado como coartada permanente".

"Cuando un Gobierno dedica más tiempo a buscar culpables que a resolver los problemas, demuestra que no está a la altura de un servicio público tan esencial como la sanidad", ha sentenciado la formación.