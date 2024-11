El PSOE confía en que "cuanto antes" se demuestre que "todo" en el caso del hermano de Sánchez se ajusta a la ley

MÉRIDA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Extremadura pide "respeto" a los procesos judiciales abiertos en el ámbito de la Diputación de Badajoz y, en el caso concreto, en lo referido al proceso administrativo de contratación laboral en el seno de dicha institución.

En ese sentido, celebra la "plena colaboración" de la Diputación de Badajoz con la justicia, y se muestra "confiado" en que, "cuanto antes, se esclarezca el caso en cuestión y se demuestre que todo se ha hecho en función de la legalidad vigente".

En nota de prensa, el PSOE extremeño expresa también su "absoluto rechazo" a la "utilización partidista" de un proceso judicial "en curso", y añade que esta "estrategia" demuestra a su juicio "una clara intención del PP de emponzoñar el debate político en la región, con afirmaciones que carecen de rigor y responsabilidad".

Este tipo de actitud del PP "no sólo deteriora el debate democrático, sino que también busca minar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones", añade el PSOE, que subraya que este momento es "importante" no realizar "juicios de valor", ni emitir "sentencias mediáticas paralelas" como --indica-- ya ha realizado el PP, "por respeto al procedimiento judicial y para no invadir el derecho a la defensa de todas las partes".

De este modo se pronuncia el PSOE extremeño en respuesta a declaraciones esta tarde del portavoz del PP autonómico, José Ángel Sánchez Juliá, en las que ha asegurado que tras la "imputación" del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por el caso del hermano de Pedro Sánchez, "es el momento" de que el también secretario general del PSOE regional "dé un paso adelante" y ofrezca "explicaciones" a todos los ciudadanos.

Sánchez Juliá se ha pronunciado en dichos términos después de que la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha llamado a declarar como investigados al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, director de la Oficina de Artes Escénicas, y al presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, el próximo 9 de enero.