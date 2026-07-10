El PSOE defiende la "obligación" de Guardiola de acudir "cuanto antes" al Debate sobre el Estado de la Región

La diputada del PSOE en la Asamblea de Extremadura Soraya Vega, en declaraciones a los medios - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE en la Asamblea Soraya Vega defiende que la presidenta de la Junta, María Guardiola, tiene la "obligación" y el "deber ético, moral" como jefa del Ejecutivo regional de acudir "cuanto antes" al Debate sobre el Estado de la Región para ofrecer explicaciones sobre su "proyecto" para la comunidad.

Así, ha considerado que el citado debate "se tiene que celebrar cuanto antes" como "una cuestión de transparencia y de calidad democrática", toda vez que además la oposición tiene "el derecho, el deber y la obligación de hacer su trabajo de oposición".

En todo caso, ha insistido en que es el Gobierno autonómico el que "tiene el derecho, el deber y la obligación más si cabe de dar las explicaciones" en la Asamblea, y "de explicar qué está sucediendo en Extremadura" y cuáles son las "consecuencias" de la "parálisis" a la cual ha tenido sometida Guardiola a la región desde su adelanto electoral del pasado mes de diciembre.

Con ello, en rueda de prensa este viernes en Mérida, Soraya Vega ha insistido en que sería "muy deseable" que Guardiola se sometiese al citado Debate sobre el Estado de la Región "cuanto antes", aunque reconoce que en el PSOE no confían "nada" en que esto suceda.

De este modo, ha lamentado "profundamente" el "insulto" y el "pisoteo constante" que a su juicio practica Guardiola en la Asamblea a la hora de rendir cuentas. "Es inaudito que (la presidenta de la Junta) pida que no se celebre el Debate del Estado de la Región. Es inaudito, es un insulto a la soberanía popular, es un insulto a las extremeñas y a los extremeños", ha espetado la socialista.

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