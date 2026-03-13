El PSOE dice que PP y Vox tienen un "acuerdo firmado desde la semana pasada" y pide que "dejen de jugar" con Extremadura

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez, atiende a los medios de comunicación - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez, ha asegurado que el PP y Vox tienen un "acuerdo firmado desde la semana pasada" que ambas formaciones "esconden" para que "no se contamine" el resultado de las elecciones de este próximo domingo, día 15, en Castilla y León.

Por ello, Álvarez ha pedido a dichos partidos que "dejen de jugar" con Extremadura y que "pongan a la Cámara --legislativa-- a funcionar" para que el resto de grupos puedan traer y expresar la voluntad de los extremeños en la Asamblea, que es donde está "representada su voz".

"Fíjense si tienen acuerdo, que como saben que las oposiciones de educación estaban en el aire y la señora Vaquera, repito, mintió ayer, pues han decidido modificar nada más y nada menos que una ley rapidísimamente. Pues para no estar de acuerdo lo disimulan bastante bien", ha aseverado.

La portavoz socialista se refería así a que el Consejo de Gobierno ha aprobado en sesión extraordinaria un decreto-ley consensuado con Vox para modificar la Ley de Regulación del Proceso de Transición entre Gobiernos en Extremadura, que facilita, entre otras cuestiones, la convocatoria de las oposiciones de maestros este año.

Álvarez ha realizado estas declaraciones tras registrar su grupo tres propuestas de impulso que recogen el contenido de los tres pactos ofrecidos a Guardiola por los socialistas en el debate de investidura y con el objetivo de "poner a funcionar Extremadura".

En concreto, los pactos abordaban cuestiones como el desarrollo industrial y el empleo; otro pacto estaba centrado en la juventud y el tercero en el equilibrio territorial.

En este sentido, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha criticado que Extremadura sea un "tablero donde se está jugando la hegemonía de la derecha de este país" y donde los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, están "jugando con los peones que son los extremeños y las extremeñas, sin importarle en absoluto qué pasa en esta tierra".

Así, ha asegurado que ambos partidos retrasan el acuerdo de gobierno en Extremadura por "tacticismo electoral", momento en el que le ha pedido a la presidenta de la Junta en funciones que "deje ya de jugar con Extremadura, que deje ya de ser un juguete, un alfil en manos de Feijóo y de Abascal y que se ponga a trabajar y a funcionar".

(Más información en Europa Press)