El PSOE exige al Ayuntamiento de Badajoz explicaciones y "medidas urgentes" ante las "carencias" de la perrera municipal

BADAJOZ, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Badajoz ha exigido al ayuntamiento de la ciudad, gobernado por el PP, explicaciones y "medidas urgentes" ante las "carencias" del Centro de Protección Animal de la ciudad.

El PSOE ya denunció en junio la "grave" situación del centro, una queja que se unió a las que ya había transmitido el partido animalista Pacma ya transmitió en abril y a las que ha emitido esta misma semana Unidas por Extremadura.

Es en este contexto en el que la empresa encargada de la gestión del centro, Athisa, ha emitido un comunicado informando de que dejará de llevar la perrera desde el próximo 15 de septiembre, cuando finaliza el periodo de prestación forzosa del servicio.

Para el Grupo Municipal Socialista de Badajoz, el comunicado de Athisa "confirma buena parte de las carencias" denunciadas por el PSOE "desde hace años junto a protectoras y personas voluntarias". La formación cree que, lejos de cerrar el debate, el escrito de la empresa "pone de manifiesto que el verdadero problema no es la empresa que presta el servicio, sino la gestión que durante años ha realizado el equipo de gobierno del PP".

"La empresa reconoce limitaciones estructurales, episodios de saturación, restricciones temporales en la admisión de animales, un brote infeccioso y la falta, en determinados momentos, de recursos e infraestructuras básicas para el funcionamiento del centro", ha agregado el PSOE a través de un comunicado.

La formación ha proseguido señalando que el comunicado de la empresa "no exonera" al ayuntamiento, sino "al contrario", que confirma "hasta qué punto" el equipo de gobierno del PP "ha mantenido durante años un servicio esencial en condiciones totalmente insuficientes", ha manifestado la portavoz municipal del grupo socialista, Silvia González.

Además, el PSOE ha recordado las denuncias que ha realizado durante los últimos meses acerca de la "saturación" del centro, la "falta de respuesta" ante animales abandonados o extraviados, la "opacidad" en la gestión del servicio, las "dificultades" para la colaboración de protectoras y personas voluntarias y la "ausencia" de una solución definitiva, "pese a que la nueva perrera fue presupuestada en 2024 y volvió a incluirse en 2025 sin que, hasta la fecha, se haya publicado la licitación".

EXPLICACIONES SOBRE LA RECOGIDA DE ANIMALES

La formación también ha llamado la atención sobre otra cuestión que sobresale en el comunicado de Athisa; en concreto, sobre la saturación y la dificultad de admitir más animales. Ante esto, el PSOE exige que el alcalde, Ignacio Gragera, explique "qué ocurrió durante ese periodo con los animales cuya recogida correspondía al servicio municipal y qué medidas adoptó el ayuntamiento para garantizar la continuidad del servicio".

Tras conocerse el comunicado, el equipo del ayuntamiento ya ha afirmado que la nueva licitación está en proceso de publicación. Sin embargo, para el PSOE, estas declaraciones evidencian que, siete meses después de iniciar la prestación forzosa del servicio, "el nuevo contrato seguía sin estar preparado".

"Athisa se va, pero el problema se queda. Y se queda porque el equipo de gobierno del PP lleva años aplazando las decisiones sin afrontar la dimensión real del problema y sin ofrecer una solución estable para la protección y el bienestar de los animales en Badajoz", ha asegurado González.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Badajoz ha exigido al alcalde que "imprima agilidad" en la licitación y ha pedido conocer qué medidas "de urgencia" va a adoptar para garantizar un buen servicio en el centro antes de la próxima adjudicación.

"Lo que esperamos del alcalde y su equipo son respuestas y decisiones porque llevan demasiados años haciéndolo muy mal. El problema del servicio municipal de protección animal no desaparece porque cambie la empresa que presta el servicio. Badajoz necesita unas instalaciones adecuadas, una gestión transparente y un equipo de gobierno que asuma de una vez una responsabilidad que lleva demasiado tiempo aplazando", ha concluido la portavoz.