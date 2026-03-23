El PSOE exige a Guardiola "ya" otro pleno de investidura o repetición electoral y que acceda al control en la Asamblea

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez, en rueda de prensa - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en Extremadura exige a la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, que acuda "ya" a un nuevo pleno de investidura o, en su caso, que convoque una repetición electoral, para que la región salga del "bloqueo" actual.

"No hay ninguna justificación posible para tener Extremadura bloqueada. No fuimos a las elecciones con los polvorones y me parece a mí que nos vamos a comer las torrijas también sin tener gobierno en Extremadura", ha espetado en rueda de prensa este lunes en Mérida la portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez.

Mientras, y para poder ejercer el "control" ante el Gobierno autonómico en funciones, ha adelantado que la formación registrará en la Asamblea una solicitud de celebración de un pleno en el que anuncia preguntas a consejeros, a la propia Guardiola, y otras iniciativas parlamentarias.

En este sentido, Álvarez ha recordado que ya se han cumplido tres meses desde la celebración de las elecciones autonómicas convocadas "por capricho" de Guardiola y que, en realidad, tal y como la formación ya advirtió, "no han servido absolutamente para nada".

"Extremadura es rehén del capricho de Feijóo y Abascal que la utilizan de manera partidista como tablero de juego para pelear entre ellos para ver quién es el líder hegemónico de la derecha en el país", ha espetado la portavoz socialista, quien lamenta además el "máster acelerado de incoherencia" que a su juicio está practicando Guardiola desde la convocatoria electoral en la región.

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