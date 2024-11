El PSOE de Extremadura anunciará el miércoles si presenta enmienda a un presupuesto sin "ninguna" de sus propuestas

MÉRIDA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha emplazado al próximo miércoles el anuncio sobre si su grupo parlamentario presentará una enmienda a la totalidad para pedir la devolución del Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2025.

Así lo ha avanzado en una declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir al acto institucional con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, en las que tampoco ha desvelado si apoyará la enmienda anunciada por Unidas por Extremadura, que se debatirá el próximo viernes en el pleno de la Asamblea.

Preguntado sobre si su formación elaborará su propia enmienda a la totalidad, ha señalado que el PSOE es un partido "serio" y por ello no se toman los presupuestos como un "papel mojado" ante el cual anuncian una enmienda a la totalidad al día siguiente a su presentación.

Por ello, ha señalado que están estudiando "en profundidad" unas cuentas registradas en el parlamento regional el pasado miércoles, para ver su "posibilidades", tras lo cual adoptarán una decisión al respecto.

"No le puedo dar todavía una respuesta porque todavía no lo hemos estudiado en profundidad", ha respondido a los medios de comunicación, si bien ha subrayado que lo que ya han visto no les "gusta", y tampoco contemplan "ninguna" de las medidas propuestas por los socialistas, en contra de lo afirmado por el Ejecutivo regional.

"Todo mentira lo que dijo la consejera de Hacienda de que se habían incorporado iniciativas del PSOE", ha asegurado Gallardo, quien ha abundado en que la presidenta de la Junta, María Guardiola, gobierna con "una inmensa minoría pero piensa que tiene una mayoría como para creer que se aprueba todo aquello que plantea sin previo acuerdo con ningún grupo".

En este sentido, ha abundado que esta es una "mala táctica", la de "la soberbia" y la de "no vivir la realidad" de una región que lleva "un año de inestabilidad absoluta" por un gobierno que "no quiere negociar con aquellos que le han ofrecido de forma leal la gobernanza en Extremadura".

Sobre si cree que los presupuestos pueden ser rechazados el viernes tras lo ocurrido en el pleno del pasado jueves con el decreto de medidas sobre vivienda, ha apuntado que esto "probablemente" fue "una llamada de atención" pero que en cualquier caso está "convencido" de que "la irresponsabilidad de la señora Guardiola no ha llegado a tanto como presentar unos presupuestos sin un previo acuerdo con Vox".