El PSOE de Extremadura asegura que el plan de vivienda de Guardiola "nace muerto" y que no da respuesta a los problemas

Archivo - El diputado socialista Juan Ramón Ferreira en una rueda de prensa en la Asamblea de Extremadura. - ASAMBLEA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Extremadura considera que el plan de vivienda aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno de la Junta "nace muerto" y que "no va a dar respuesta a los problemas de acceso a la vivienda que sufren miles de extremeños y extremeñas".

El portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Ramón Ferreira Alonso, ha asegurado que el documento carece de la financiación inmediata y de la estabilidad política "necesarias" para afrontar una situación "que requiere medidas urgentes y resultados, no anuncios a cuatro años vista".

El PSOE ha advertido de que las previsiones presupuestarias para 2027 "apenas contemplan 22 millones de euros para construir 110 viviendas", una cifra que, según la formación evidenciaría "la distancia" entre los anuncios de la presidenta de la Junta, María Guardiola, y "la capacidad real de ejecución de su gobierno".

"Es un plan que consigna 952 millones de euros que parecen ficticios, salidos de la nada. Y el mejor ejemplo es la partida presupuestaria del mismo que aparece para los próximos presupuestos de 2027: tan solo 22 millones de euros para construir 110 viviendas", ha manifestado en concreto.

El portavoz socialista ha insistido en cuestionar la "credibilidad" del plan: "No se puede presentar una planificación millonaria y después reservar una parte mínima de los recursos necesarios para hacerla realidad", ha trasladado Ferreira Alonso.

Para el diputado, el plan debe contar con unos presupuestos anuales "suficientes" y, "sobre todo, ejecutarse", ya que, de lo contrario, "se convierte en un catálogo de promesas que no resuelve las dificultades de jóvenes, familias y personas que necesitan acceder a una vivienda".

INICIATIVA PRIVADA

Otro de los aspectos sobre los que el PSOE ha mostrado su preocupación es que el plan descanse en más de un 50% en la iniciativa privada. Ferreira Alonso ha cuestionado cómo se pretende garantizar esta inversión si no se ofrece al sector "lo que viene reclamando" y que pasa por diálogo, acuerdos y estabilidad.

Para el portavoz, resulta "contradictorio" pedir a los promotores y constructores que movilicen "cientos de millones de euros" mientras "se rompen puentes con otras administraciones y se rechazan acuerdos políticos que pueden dar seguridad a las inversiones".

En este sentido, el PSOE de Extremadura ha recordado su oferta a Guardiola de un pacto extremeño por la vivienda, una propuesta "para sentar a hablar a los grupos políticos, las administraciones y los agentes económicos y sociales, alcanzar consensos y garantizar que las políticas de vivienda tengan continuidad más allá de una legislatura".

Sin embargo, ha afirmado la formación, la presidenta de la Junta ha rechazado esta propuesta "precisamente cuando el sector necesita certidumbre para comprometer sus inversiones".

Ferreira Alonso ha lamentado igualmente que el plan de la Junta se haya aprobado "sin escuchar a los grupos políticos" de la Asamblea de Extremadura, "sin incorporar sus aportaciones" y "sin atender las demandas que viene trasladando el sector".

Para el PSOE extremeño, se trata de una forma de proceder que contrasta con la "necesidad de consenso" que exigiría el problema de la vivienda.