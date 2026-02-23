El PSOE de Extremadura celebrará el 6 de marzo el Comité Regional para iniciar primarias y fijar el Congreso Regional

Archivo - Imagen de archivo de una reunión de órganos directivos del PSOE extremeño- PSOE DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Regional del PSOE de Extremadura se reunirá en Mérida el próximo viernes 6 de marzo, en horario de tarde para abordar, entre otras cuestiones, el calendario de celebración de las primarias y el Congreso Regional extraordinario para elegir a la persona que ocupe la Secretaría General, pendiente desde que dimitiera Miguel Ángel Gallardo tras los malos resultados en las elecciones del pasado 21 de diciembre.

Así lo ha decidido la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, que se ha reunido este lunes por la tarde en Mérida. Cabe recordar que el Comité Regional es el máximo órgano del partido entre congresos, que está integrado por más de 300 militantes socialistas de la región.

El objetivo del Comité será analizar la situación política actual una vez que se haya sustanciado el debate de investidura de la Presidencia de la Junta de Extremadura en la Asamblea, previsto para los días 3 y 4 de marzo, según los socialistas y, a la vez, dar cuenta al Comité del calendario de primarias y congreso extraordinario, indica el PSOE de Extremadura en una nota de prensa.

La aprobación de dicho calendario es competencia exclusiva de la Comisión Gestora y se realizará antes del 6 de marzo. Por lo tanto, la intención de la Comisión Gestora es poner en marcha el proceso congresual que debe culminar en el 16 Congreso Extraordinario Regional del PSOE de Extremadura.

En concreto, en este periodo el PSOE de Extremadura iniciará un proceso de renovación de sus órganos regionales, así como la elección de la persona que pase a ocupar la secretaría general del partido tras la dimisión el pasado 22 diciembre de Miguel Ángel Gallardo.

El proceso congresual incluye la celebración de primarias (que conllevará una jornada de votación si se presenta más de una candidatura) y que se desarrollará en las próximas semanas. Tras ello, el calendario deberá culminar con la celebración del 16º Congreso Regional Extraordinario. Las fechas concretas se darán a conocer el día de celebración del Comité Regional.

De este modo, señalan los socialistas, se cumple con lo anunciado por el presidente de la Comisión Gestora, José Luis Quintana, que en diciembre ya avanzó que el proceso se intentaría culminar antes del mes de mayo.