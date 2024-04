PSOE de Extremadura insta a Guardiola a llamar a sus "colegas" en Toledo, Talavera y Portugal para "desatascar" el AVE

MÉRIDA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Extremadura, Eva María Pérez, ha instado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, a llamar a sus "colegas" de partido, los alcaldes de Toledo y Talavera de la Reina, y al nuevo primer ministro portugués, para "desatascar" el trazado de la alta velocidad.

Asimismo, en una rueda de prensa en Mérida, ha celebrado los últimos anuncios con respecto a la mejora de los trenes que circularán por Extremadura, al tiempo que ha subrayado que no encuentra motivos para dudar de que el trazado de la alta velocidad entre Madrid y Badajoz esté completamente en funcionamiento en 2030.

"Todo lo que sean medidas que puedan mejorar el sistema de transporte en Extremadura serán siempre bienvenidos", ha señalado al referirse a los dos trenes Alvia que llegarán próximamente a la región, según avanzó el pasado viernes el ministro de Transportes, Óscar Puente, de quien ha alabado su "claridad" con respecto al tren extremeño.

"Compromiso y palabra no le faltan", ha remarcado, en respuesta al PP y su propuesta en la Asamblea para reclamar que la obra finalice en el año 2030, y que los socialistas consideran una "cortina de humo" porque "no ha habido ninguna declaración por parte del Gobierno de España en que esos plazos no se vayan a cumplir".

