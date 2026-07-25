El PSOE de Extremadura rechaza la ley del concebido y no nacido yreitera su compromiso con los derechos de las mujeres

Pancarta por la defensa de los derechos de las mujeres. - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Extremadura ha expresado este sábado su rechazo a la ley del concebido y no nacido y ha reiterado su compromiso con los derechos de las mujeres, alertando al mismo tiempo de que esta normativa supone un "cambio de paradigma" y puede abrir la puerta a "futuras limitaciones" en la autonomía de las mujeres.

En un comunicado, ha manifestado su oposición en contra de cualquier iniciativa legislativa que, "bajo una apariencia protectora o asistencial", pretenda modificar el actual marco de derechos relativos a la maternidad, embarazo y derechos sexuales y reproductivos, reiterando así su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres.

La formación socialista considera que las mujeres son "titulares plenas de derechos" y que este principio "constituye uno de los pilares de una democracia avanzada" y es "fruto de décadas de lucha por la igualdad y por el reconocimiento de su plena ciudadanía".

En ese sentido, señala que los derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho a decidir en los términos establecidos por la legislación vigente, forman parte "inseparable" de los derechos humanos de las mujeres.

Para el PSOE de Extremadura, el verdadero alcance de esta propuesta legislativa --que se ha aprobado en la Comunidad de Madrid recientemente-- va "mucho más allá" de un sistema de ayudas a las familias. A su juicio, supone "un cambio de paradigma" al desplazar a las mujeres del centro de las políticas públicas mediante la creación de una nueva categoría jurídica, la del concebido como sujeto separado y autónomo de la mujer gestante, "alterando así el equilibrio sobre el que se sustentan los derechos reconocidos hasta ahora".

La formación alerta de que las grandes regresiones en materia de derechos "no suelen producirse mediante la eliminación inmediata de libertades", sino "a través de cambios progresivos en los conceptos y en el lenguaje jurídico que terminan modificando el alcance de los derechos existentes". Por ello, considera "especialmente preocupante" cualquier intento de sustituir un modelo basado en la autonomía de las mujeres "por otro que condicione sus decisiones".

"Cuando una legislación deja de situar a las mujeres en el centro de las decisiones relacionadas con el embarazo y la maternidad para otorgar ese protagonismo a otra construcción jurídica, se modifica la relación entre las mujeres y el Estado y se abre la puerta a futuras limitaciones de su autonomía", avisa en su comunicado.

CONDICIONES MATERIALES "SUFICIENTES"

Los socialistas sostienen que la maternidad solo puede ejercerse "libremente" cuando existen condiciones materiales "suficientes" para hacerlo. Al respecto, aseguran que la precariedad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda, la falta de conciliación, la desigual distribución de los cuidados o las carencias de los servicios públicos "siguen condicionando las decisiones de miles de mujeres".

Por ello, consideran que la mejor protección de la maternidad pasa "por ampliar derechos, reforzar el Estado del bienestar y garantizar que ninguna mujer vea limitada su libertad por razones económicas o sociales".

Así, recuerdan que la Ponencia Marco Regional del PSOE de Extremadura sitúa la igualdad entre mujeres y hombres como un principio transversal de toda la acción política y reafirma el compromiso del partido con la eliminación de cualquier forma de discriminación y con el desarrollo de políticas públicas que incorporen la perspectiva de género y fortalezcan la autonomía económica, social y personal de las mujeres.

El PSOE de Extremadura concluye defendiendo que proteger la maternidad "nunca puede significar limitar la libertad de las mujeres" y que la función de los poderes públicos debe ser garantizar las condiciones necesarias para que todas puedan decidir libremente sobre sus proyectos de vida.