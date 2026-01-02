El PSOE extremeño niega el acoso laboral que denuncia una militante y anuncia el inicio de acciones legales

MÉRIDA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Extremadura ha negado "de manera rotunda" los "extremos" que una militante está difundiendo en redes sociales y que, como incide, algunos medios han dado por "válidos" sobre un presunto acoso laboral por parte del presidente de la Comisión Gestora del partido en la región y delegado del Gobierno, José Luis Quintana.

"No ha existido ningún tipo de persecución laboral y la persona en cuestión nunca ha dependido laboralmente de José Luis Quintana, actual presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura", ha señalado el partido en una nota de prensa, en la que ha recalcado que "las afirmaciones que se están realizando en redes sociales son rotundamente falsas y carecen de cualquier fundamento".

Tras "desmentir, una vez más, las informaciones publicadas sobre un supuesto acoso o persecución laboral", el PSOE de Extremadura ha reiterado que "se trata de bulos y mentiras difundidos de manera irresponsable".

Por todo ello, ha anunciado el inicio de acciones legales "contra quienes lancen este tipo de acusaciones falsas y contra quienes, de manera consciente, contribuyan a su difusión". "El PSOE de Extremadura defenderá su honorabilidad y la de sus responsables frente a cualquier intento de difamación", ha concluido.

Cabe recordar que Quintana, presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura tras la dimisión de su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, habría sido denunciado por canales internos del partido, como han indicado medios como 'El Mundo' y 'ABC'.

Tras conocerse, el también delegado del Gobierno en Extremadura ha negado las acusaciones por acoso laboral que han sido difundidas por una militante del PSOE en redes sociales este jueves y ha aseverado que "lo que se afirma en sus redes es rotundamente falso". Desde la formación socialista, señalan igualmente que "es muy llamativo que el asunto se dé a conocer a los canales internos del partido ahora, cuando el despido tuvo lugar hace más de un año".