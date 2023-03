El PSOE extremeño reclama al PP que diga "claramente" que sigue apoyando la fusión entre Don Benito y Villanueva

MÉRIDA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha reclamado al PP que diga "claramente" que sigue apoyando el proceso de fusión entre las localidades pacenses de Don Benito y Villanueva de la Serena, que este pasado viernes firmaron el protocolo que las convertirá en 2027 en una única ciudad, denominada Vegas Altas.

En este sentido, Vega ha manifestado que los socialistas quieren pensar que el PP "está de acuerdo" con la fusión pero, estando convencidos de que "no pueden no quererlo", se preguntan por qué no ha salido a decir "claramente" que sigue apoyándola y por qué no ha desautorizado al PP de Don Benito, que ha anunciado que si gobierna, algo que "no va a pasar", va a paralizar el proyecto de fusión.

"En estas últimas horas se nos han planteado algunas dudas sobre el proyecto de fusión. Con Monago lo teníamos clarísimo. Él supo estar a la altura como líder de la oposición y apoyó este proceso, públicamente y lo hizo además donde lo tenía que hacer", ha manifestado la socialista en rueda de prensa, quien ha criticado que el "nuevo PP" no ha dicho "absolutamente nada". "Tenemos a un nuevo PP que no ha dicho ni mu", ha aseverado.

"Al final, es que una llega a la conclusión de que con Monago esto no pasaba", ha sentenciado Vega, quien ha añadido que los "problemas internos" del PP les "enreda" y les "distrae" de lo "verdaderamente importante", que es ofrecer un "proyecto serio para Extremadura".

Por ello, la portavoz del PSOE de Extremadura ha criticado que la región cuente con una oposición que "no está a la altura" de lo que Extremadura necesita y alejada de ser "un partido de mayorías".

EL PSOE INVITA A FEIJÓO A TOMAR "BUENA NOTA"

Por otro lado, y con motivo de la visita este lunes a Extremadura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la portavoz del PSOE extremeño ha invitado al líder 'popular' a tomar "buena nota" de que las políticas que se desarrollan en la región en materia social y en materia sanitaria.

Núñez Feijóo visitará este lunes en Cáceres el centro Down Cáceres, acompañado por la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, y, ante esta visita, Vega se ha preguntado si el "líder de la derecha" será capaz de explicar lo que el sector de la discapacidad necesita saber.

Así, la portavoz socialista ha aseverado que las políticas del PP "no apoyan ni acompañan" a las personas con discapacidad, ni a los trabajadores de este sector, y allí donde gobierna el PP "no se aumentan las subvenciones, ni se desarrollan los conciertos sociales para que la atención a las personas con discapacidad funcione como debe funcionar". "O que le explique a los trabajadores y trabajadoras por qué no se desarrollan los convenios colectivos en el sector", ha añadido.

De este modo, y como entiende que Feijóo no va a dar "ninguna explicación", le ha invitado a tomar "buena nota" de lo que se hace en Extremadura y cómo con el gobierno presidido por Guillermo Fernández Vara se van a invertir más de 50 millones en conciertos sociales para asegurar los derechos de las personas con discapacidad.

También ha recalcado que en Extremadura sí se cumple con los convenios colectivos de los trabajadores del sector de la discapacidad y ha considerado que Feijóo podría aprovechar para tomar nota y explicar a sus compañeros de Andalucía y Castilla y León que Extremadura es la primera región en inversión por habitante en Atención Primaria.

Todo esto, ha apuntado, se traduce en que los extremeños no van a tener que pagar por acudir al médico, como sí va a ocurrir, ha dicho, en otras regiones.

Así, la portavoz socialista ha considerado que Feijóo debería explicar de manera clara cuál es el modelo del PP en cuanto a sanidad, que en opinión del PSOE se basa en una "sanidad para quien se la puede pagar", algo que en Extremadura "no va a pasar", ya que, mientras que gobierne Fernández Vara, "jamás" se va a derivar a un paciente de la Atención Primaria de la pública a la privada, "bajo ningún concepto".

Finalmente, y a preguntas de los medios, por la votación definitiva en la Asamblea, previsiblemente este jueves, de la propuesta del PSOE para declarar 55 territorios ZEPA, Vega ha insistido en que se pretende, por un lado, hacer posible la atracción de las inversiones a la región y hacerlo "en equilibrio" con el respeto por el desarrollo sostenible.

"Este es el objetivo de esta norma, eso es lo que persigue el gobierno, eso es lo que perseguimos desde el Partido Socialista y veremos cómo finaliza ese trámite parlamentario y cómo queda finalmente el texto", ha recalcado.