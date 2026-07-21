El PSOE lamenta que la resolución del contrato de los centros de transporte termine con el despido de los trabajadores

Manifestación contra la situación de los centros de transporte en Extremadura - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Extremadura ha lamentado que la "incapacidad de negociación" de la presidenta de la Junta, María Guardiola, haya terminando con el despido de los 56 trabajadores de los centros de transporte.

Así, los socialistas han criticado que la "única salida" que la Junta ha sido capaz de encontrar para estos centros de servicios al transporte sea la resolución del contrato de concesión, una decisión que desemboca en el despido de los trabajadores que durante meses han soportado una situación de "absoluta incertidumbre".

De este modo, dicha decisión, en su opinión, confirma las críticas de dicho partido sobre la "incapacidad" del Ejecutivo autonómico para gestionar un conflicto que requería "diálogo, anticipación y capacidad de negociación".

"Lamentablemente, se ha cumplido el peor de los escenarios y quienes vuelven a pagar la mala gestión de Guardiola son los trabajadores", ha asegurado el PSOE de Extremadura en nota de prensa.

Además, la solución adoptada por la Junta supone el cierre al público inmediato de los centros de transportes de la región, una situación que puede prolongarse "durante los próximos 6 meses, hasta que se resuelva el nuevo proceso de contratación".

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