El PSOE de Medellín rechaza el "uso partidista" de Hernán Cortés por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid

MÉRIDA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en Medellín, Valentín Pozo Torres, ha reclamado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "deje de hacer un uso partidista" de Hernán Cortés, figura histórica nacida a finales del siglo XVI en la localidad pacense.

Según ha afirmado Pozo Torres a través de sus redes sociales, el uso que se está haciendo del "hijo más ilustre de Medellín por parte de la presidenta madrileña" se basa "en la necesidad de desviar la atención sobre el paso por los juzgados de su jefe de comunicación, Miguel Ángel Rodríguez" y porque "circunstancialmente contribuye a la política de crispación permanente que ejerce la señora Ayuso".

El también exalcalde metellinense agrega que las palabras de Ayuso --que esta semana se encuentra de visita en México-- sobre Cortés "solo sirven para dar alas las tesis" de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien presenta el territorio del actual México "como una Arcadia feliz hasta la llegada de Cortés, ignorando de forma interesada que gran parte del éxito del conquistador extremeño vino dado por las alianzas que tejió con tribus locales oprimidas por el Imperio Mexica".

Pozo concluye sus palabras lamentando que el actual alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, "no haya salido en defensa de Cortés para reclamar que se deje de utilizar para satisfacer intereses políticos y partidistas".