El PSOE no descarta que Guardiola pueda retirar este lunes su candidatura para el debate de investidura

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, no ha descartado que María Guardiola pudiera retirar este lunes su candidatura para el debate de investidura que comenzaría este martes en la Asamblea y que los plazos, entonces, siguieran corriendo.

"Me parece una falta de respeto increíble no saber ni siquiera qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que va a ocurrir. Yo no descarto a estas horas que pueda retirar esa posibilidad de investidura. Yo no lo descarto pero porque no entiendo que se presente a una investidura fallida, no sé cuál es el objetivo, yo no estoy en la cabeza del partido popular, la verdad", ha señalado este lunes en rueda de prensa.

Álvarez ha criticado la situación en la que se encuentra la región tras el adelanto electoral de diciembre con el objetivo de que tuviera "estabilidad" y que, meses después, "no solo no hay estabilidad en Extremadura, sino que ni siquiera sabemos si va a haber investidura, si va a conseguir superar esa investidura y si, por tanto, vamos o no vamos a tener presidenta, bien el próximo miércoles o bien, en última instancia, el viernes 6 de marzo".

En esta línea, Álvarez ha incidido en que a estas horas de la mañana no ha escuchado a Vox decir que va a votar que sí el miércoles o que se va abstener el viernes, las dos opciones que permitirían a la 'popular' María Guardiola ser investida presidenta de la Junta de Extremadura.

Álvarez ha reprochado también el PP su actitud "absolutamente irresponsable" con Extremadura, donde "no tiene proyecto ni futuro", y ha añadido que la región "no puede seguir siendo el campo de pruebas" de dicho partido para "intentar salvar al señor Feijóo".

Por ello, ha abogado por centrar la gestión y el interés en los problemas de los ciudadanos y ha insistido en que no pueda haber actividad de control en la Asamblea de Extremadura, ya que son ya "muchas semanas" y meses sin hablar de educación, de sanidad, de dependencia, de empleo o de los pueblos.

De este modo, se ha referido a que se ha trasladado a los grupos la posibilidad de que tras el debate de investidura se pudiera celebrar un pleno de control. "Estamos viviendo una situación absolutamente inédita en la que la democracia no puede ser ejercida en el Parlamento de Extremadura. Porque la señora Guardiola desprecia el parlamento", ha señalado.

"Viene a rastras una vez que ya ha agotado todos los tiempos posibles y veremos si viene o no viene. Veremos, digo, insisto, porque todavía nadie nos ha dicho que efectivamente se vaya a celebrar esa investidura.

Ha perdido completamente el control de las negociaciones. Ya ni siquiera se celebran esas reuniones", ha remarcado la portavoz socialista.

