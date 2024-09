El PSOE pedirá en la Asamblea de Extremadura la reprobación de la consejera de Agricultura

ZAFRA (BADAJOZ), 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista pedirá en la Asamblea de Extremadura la reprobación de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, entre otros motivos, por la "nefasta gestión" de la lengua azul o por ser "juez y parte" en el regadío de Tierra de Barros.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha dado a conocer en declaraciones a los medios durante su visita a la Feria Internacional Ganadera de Zafra (Badajoz) que este mismo viernes su grupo registrará la reprobación de Morán.

Entre las razones esgrimidas por Álvarez se encuentra que "no ha habido ninguna prevención" y "ninguna atención" a los ganaderos afectados por la lengua azul, a lo que se une que "por primera vez" las ayudas al coche eléctrico "llegan tarde y mal".

Además, ha criticado que las ayudas a los cereceros todavía no se han materializado y que Mercedes Morán sea "juez y parte" en el proyecto de regadío de Tierra de Barros.

"La señora Guardiola es cómplice", ha aseverado Piedad Álvarez, que ha asegurado además que la presidenta de la Junta "está blanqueando una acción contra la legalidad y contra la normativa de su consejera", algo que no le sorprende a los socialistas ante el "viraje" y "cambio de postura" que ha tenido María Guardiola con respecto al regadío.

"De decir que Europa no la autorizaba, de decir que no había declaración de impacto ambiental, de decir que no había reserva hídrica, de decir que no se podía llevar a cabo el regadío de Tierra de Barros a intentar comprar a la oposición con 20 pírricos millones de euros", ha criticado.

APOYO AL SECTOR GANADERO EXTREMEÑO

Álvarez ha apuntado que, con la vista a la Feria Internacional Ganadera de Zafra, su grupo quiere manifestar su apoyo al sector ganadero, sobre todo en estos momentos en los que han aparecido casos de lengua azul.

Del mismo modo, los socialistas han trasladado su preocupación por la gestión, desde su punto de vista, "pésima" que está llevando a cabo la Junta de Extremadura en relación a esta enfermedad.

"Ustedes saben que el serotipo 1 ha sido detectado en Almoharín, pero el serotipo 3, que es el más peligroso para la ganadería vacuna, ovina y caprina, está en Évora. Évora está al lado de la frontera de Portugal", ha advertido la portavoz socialista.

En relación a ello, ha incidido Piedad Álvarez en que el serotipo 3 tiene un alcance de aproximadamente 150 kilómetros, con lo cual, en su opinión, Extremadura estaría en la "zona de riesgo" dicho serotipo, que es el que "más tasa de mortalidad" presenta.

"Ojalá nos equivoquemos, pero nosotros pensamos que toda precaución y toda prudencia en este caso es poca y debería ser obligatoria esa vacunación del serotipo 3, por supuesto del serotipo 1 y del serotipo 3", ha indicado la portavoz socialista, quien ha planteado la "inmensa diferencia" existente entre la gestión de lengua azul por parte del Gobierno de España y de la Junta de Extremadura.

Algo que, en su opinión, probablemente obedece a que la consejera extremeña "anda más preocupada en su defensa administrativa y política" que en atajar los "problemas reales" de la ganadería y de la agricultura en la Junta de Extremadura.