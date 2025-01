El PSOE reafirma que no había "firmado nada" con el PP sobre los PGEx y rechaza "ninguna pinza" con Vox

MÉRIDA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha reafirmado este miércoles que su partido "no había firmado nada" con la Junta de Extremadura sobre los Presupuestos para 205 porque "no había acuerdo", tras lo que se ha negado a retirar sus enmiendas, tal y como le pedía el Ejecutivo, porque "no se puede hurtar el debate parlamentario", máxime con un gobierno en minoría.

En cualquier caso, Álvarez ha aseverado que el PSOE "el PSOE ni ha hablado, ni hablará jamás con la extrema derecha", por lo que ha rechazado que exista "ninguna pinza" con este partido: "La única pinza que existe en Extremadura se llama PP-Vox", ha dicho.

Piedad Álvarez se ha pronunciado de esta forma en declaraciones a los medios de comunicación, después de que la consejera de Hacienda, Elena Manzano, haya anunciado la retirada del proyecto de presupuestos de Extremadura para 2025, tras no alcanzar un acuerdo con el PSOE.

En su intervención, la portavoz socialista ha considerado que la retirada de los presupuestos ha sido "la constatación del fracaso absoluto de la presidenta", María Guardiola, así como la "mentira acerca de la negociación y, por supuesto, el querer utilizar al PSOE como socio de Vox", lo que ha calificado de "desvergüenza".

Álvarez ha recordado que la Junta "tenía que negociar unos presupuestos" desde el pasado mes de septiembre, ya que "están en minoría absoluta y parece que no se han enterado hasta la jornada de ayer", ha dicho.

