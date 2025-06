El PSOE recuerda que Extremadura baja de los 70.000 parados porque los jóvenes se van y la población se jubila

MÉRIDA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha recordado que en la comunidad hay menos de 70.000 parados porque los jóvenes "se están yendo" y "la gente se está jubilando".

Ha señalado, así, que su partido se alegra de que la comunidad baje de esa cifra de desempleados "si el dato fuera francamente positivo", pero realmente "no lo es", ya que en el último año en Extremadura hay 5.119 parados menos, pero "sólo" 2.975 nuevos afiliados a la Seguridad Social, lo que "significa que 2.144 extremeños y extremeñas han abandonado el mercado laboral, bien porque se han jubilado, bien porque se han ido de Extremadura".

"Y ése es el drama que tenemos ahora mismo en Extremadura", ha sentenciado la portavoz socialista, quien ha reprochado que el Gobierno regional y el PP se despachen "diciendo que todo va bien porque hay 70.000 desempleados", cuando en realidad "hay 70.000 desempleados porque los jóvenes se están yendo y la gente se está jubilando".

En rueda de prensa este martes en Mérida tras la Junta de Portavoces de la Asamblea, Piedad Álvarez ha recordado así que, si bien el paro ha bajado por debajo de los 70.000 desempleados en Extremadura, para alcanzar esto un gobierno socialista presidido por Guillermo Fernández Vara "antes tuvo que bajar por debajo de los 120.000, que fue lo que dejó Monago, y tuvo que bajar por debajo de los 110.000 y de los 100.000 y de los 90.000 y de los 80.000".

Además, ha ahondado en que con el actual Gobierno regional de la 'popular' María Guardiola la comunidad extremeña es la "última" en crear afiliados a la Seguridad Social.

"Somos los últimos en crear afiliados a la Seguridad Social. Y lo hacemos tres veces más lento que el resto de España. Extremadura envejece y nuestros jóvenes se marchan. Y sin embargo, la señora Guardiola vive de alimentar bulos, de autoengañarse y de no querer ver ni reconocer la realidad de Extremadura", ha apuntado.

Finalmente, la portavoz socialista ha advertido también de que "en Extremadura no puede permitirse un Gobierno que no gestiona, que no gobierna, un gobierno que no defiende a los extremeños y a las extremeñas", toda vez que "la vivienda está abandonada, el campo está perdiendo recursos y la propaganda y los bulos es lo único que está en el centro de la política de Guardiola".

"Aquí no se trabaja y se vive de criticar al Gobierno de España, al Gobierno del señor Pedro Sánchez y eso hace que la atención no esté centrada en Extremadura y estemos perdiendo una oportunidad histórica de converger con el resto de España", ha sentenciado.