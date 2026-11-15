El PSOE reivindica en Badajoz las inversiones del Gobierno de España para recuperar el Guadiana

La cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Badajoz, Yolanda García Seco, atiende a los medios de comunicación en Badajoz, a 15 de noviembre de 2026. Tras ella, aparece la candidata número dos al Senado, Sandra Caballero. - PSOE DE BADAJOZ

BADAJOZ, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha reivindicado hoy en Badajoz las inversiones impulsadas por el Gobierno de España para recuperar el río Guadiana, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y garantizar los derechos sociales, durante un encuentro en el que han participado la cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Badajoz, Yolanda García Seco, la candidata número dos al Senado, Sandra Caballero, y la candidata socialista a la alcaldía de la capital pacense, Silvia González Chaves.

Durante su intervención, García Seco ha defendido el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la recuperación medioambiental del Guadiana y ha puesto en valor las actuaciones desarrolladas para "combatir las especies invasoras que durante años han amenazado el ecosistema del río".

En concreto, la candidata al Congreso ha reivindicado el "intenso trabajo" realizado para controlar el camalote, que ha permitid avanzar ahora en la retirada del nenúfar mexicano, una actuación que, según el PSOE, es "de gran complejidad técnica" y que "está siendo seguida a nivel nacional e internacional".

García Seco también ha afirmado que las intervenciones previas sobre los azudes, que han supuesto una inversión "superior a ocho millones de euros", han permitido facilitar el acceso de maquinaria al cauce para retirar los lodos y las raíces del nenúfar, respetando "las garantías ambientales necesarias para proteger este espacio natural".

"El Gobierno de España ha hecho un abordaje integral de lucha contra las especies invasoras en el río Guadiana", ha afirmado, defendiendo que las inversiones "millonarias" realizadas están ofreciendo resultados "efectivos" para recuperar el río y devolverlo progresivamente a la ciudadanía.

PENSIONES "DIGNAS"

Por su parte, Sandra Caballero ha centrado su intervención en la defensa del sistema público de pensiones, resaltando "la importancia" de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para garantizar su futuro.

Caballero ha explicado que Extremadura cuenta con cerca de 250.000 pensionistas, de los cuales alrededor de 150.000 se encuentran en la provincia de Badajoz, y ha defendido las políticas de revalorización de las pensiones impulsadas por el Gobierno socialista.

El PSOE ha comparado los incrementos del 0,25% aplicados durante la etapa del Partido Popular al frente del Gobierno central, frente a la política aplicada durante el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez en el que se ha optado por "la recuperación del poder adquisitivo de los mayores mediante la actualización de las pensiones conforme al coste de la vida.

Asimismo, Caballero ha criticado los discursos de la ultraderecha que cuestionan la sostenibilidad del sistema público de pensiones y ha advertido de "los intentos de privatización de un derecho fundamental para millones de ciudadanos".

"El 29 de noviembre nos jugamos tener unas pensiones dignas", ha concluido Caballero, apelando a la ciudadanía a defender los derechos sociales conquistados.