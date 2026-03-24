La puerta de una vivienda de la barriada de El Progreso de Badajoz recibe cuatro disparos

Coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras la denuncia de un vecino de la calle Máquinas de Badajoz que ha recibido cuatro impactos de bala en la puerta de su vivienda, sin lamentar daños personales.

Los hechos han tenido lugar en la tarde de este lunes, día 23, sobre las 20,00, en la barriada de El Progreso de la capital pacense, después de que el propietario del inmueble lo pusieran en conocimiento del Cuerpo Nacional de Policía a través de una llamada telefónica.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Judicial y Seguridad Ciudadana de la Policía, que acordonaron la zona, así como de la Científica, que ha llevado a cabo la inspección técnico policial en el lugar, donde se han registrado daños materiales pero no personales y por el momento no se han producido detenciones.

Así lo han detallado a Europa Press fuentes policiales, que destacan que, aunque no pueden "descartarlo", "en principio no tiene nada que ver" con los ataques con artefactos incendiarios y disparos que han tenido lugar en viviendas de la ciudad y que se achacan a un enfrentamiento entre dos grupos familiares de los barrios de Cerro de Reyes y San Roque.