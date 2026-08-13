Quintana considera que Guardiola "no está cómoda" con la ausencia de Extremadura en la reunión sobre menores migrantes

Archivo - El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha considerado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, "no está cómoda" con la ausencia de la región en la reunión entre el Gobierno y las comunidades para abordar la reubicación de menores migrantes procedentes de Ceuta.

Cabe destacar que el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, de Vox, no asiste este jueves a la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia, ante lo que Quintana ha asegurado que Guardiola debería estar "preocupada", ya que los consejeros pertenecientes al PP sí que participan.

"El Partido Popular está dentro. Quien debería estar preocupada y quien debería dar explicaciones no soy yo, debería ser María Guardiola, que su gobierno hoy no está presente donde tiene una obligación institucional de estar", ha asegurado a preguntas de los medios.

Por ello, ha considerado que Guardiola "no está cómoda con esta situación" y ha aseverado que, si la competencias en infancia correspondieran al PP y no a Vox en Extremadura, la comunidad autónoma estaría presente.

También y preguntado por la advertencia de Marruecos de suspender el acuerdo de extradición con España, José Luis Quintana, ha indicado que son cuestiones de política internacional que corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la diplomacia española.

Al respecto, ha mostrado su "más absoluta confianza" en el Gobierno de España de cara a la resolución de un "problema humanitario gordo". "Confío en la actuación del Ministerio de Asuntos Exteriores y el resto de los ministerios ante este caso y espero que, lógicamente, la diplomacia española sea capaz de ir resolviendo un problema complejo con un país vecino que es Marruecos", ha sostenido.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios con motivo de su visita este jueves a las instalaciones de la fábrica Ondupack en Almendralejo.